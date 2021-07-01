Reuters: ABD Türkiye'yi 'çocuk asker kullanımına karışan ülkeler' listesine ekledi

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Reuters haber ajansı, ABD'nin, Türkiye'yi "geçen yıl çocuk asker kullanımına karışan ülkeler" listesine eklediğini duyurdu. Böylece bu listeye ilk kez bir NATO ülkesi eklenmiş oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı 2021 İnsan Ticareti raporunda, Türkiye'nin Suriye'deki Sultan Murat Tugayları'na "somut destek" sağladığı belirtildi. Türkiye'nin uzun zamandır desteklediği ve Suriye'de Beşar Esad hükümetine karşı savaşan muhalif gruplardan biri olan bu grubun ise çocuk askerler kullandığı vurgulandı.

Basın açıklamasında konuşan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Libya'da da çocuk askerlerin kullanıldığını, Washington'ın bu sorunla ilgili olarak Ankara ile çalışma yürütmeyi ümit ettiğini belirtti.

Yetkili, "Özellikle Türkiye ile ilgili olarak... ilk kez bir NATO üyesi, çocuk askerlerin önlenmesi yasası kapsamındaki listeye alındı. Saygın bir bölgesel lider ve NATO üyesi olarak Türkiye, bu sorunu, Suriye ve Libya'da çocuk askerlerin kullanılması sorununu ele alma fırsatına sahip" ifadesini kullandı.

ABD'nin her yıl yenilediği listede, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Myanmar, Somali, Sudan, Suriye, Yemen, Kamerun, Libya, Nijerya, Afganistan gibi ülkeler yer alıyor.

Ajans, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'e ve ABD'nin desteklediği ve Suriye Demokratik Güçleri içinde yer alan ve Türkiye'nin PKK ile bağlantılı gördüğü YPG'ye karşı askeri harekat düzenlediğini ve bu operasyonlarda Türk ordusunun yanı sıra Suriye'deki silahlı muhalif güçleri kullandığını hatırlatıyor.

Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütleri, bu grupların bazılarını sivillere karşı ayrım gözetmeksizin saldırı düzenlemek, insan kaçırma ve yağmalama ile suçluyor.

BM, Ankara'nın bu güçleri kontrol altına almasını talep ediyor; ancak Türkiye, "temelsiz" olarak nitelediği bu iddiaları reddediyor.

Reuters, Türkiye'nin ayrıca Libya'daki iç savaşa da müdahil olduğunu ve Trablus merkezli hükümetin, Mısır ve Rusya'nın desteklediği ve Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan General Halife Hafter'e bağlı güçler karşısında yeniden güç kazanmasında Türkiye'nin desteğinin etkili olduğunu belirtiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı raporuna göre, çocuk asker kullanımına karışan ülkeler listesinde yer alan hükümetler, bazı güvenlik yardımı ve askeri ekipmanlar için ticari lisans verilmesi gibi konularda, kısıtlamalara tabi tutuluyor.

Reuters, Türkiye'nin bu tür kısıtlamalara otomatik olarak tabi olup olmayacağının henüz netleşmediğini belirtiyor.