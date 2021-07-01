İstanbul Sözleşmesi'nin feshi: 'Devlet kadınları korumak istemiyor'

bir saat önce

Tünel meydanında bir araya gelen kadınlar "İstanbul Sözleşmesi kararı yok hükmündedir" sloganları attı, kadın cinayetlerine ve kadına karşı şiddete dikkat çekti.

Yürüyüşe geçen kadınlar polis barikatına yaklaştıklarında eylemciler ve polisler arasında yer yer arbede yaşandı. Polis, göstericilere dağılmaları yönünde anons yaptı; ardından biber gazı ile müdahale etti.