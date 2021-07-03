Boğaziçi Üniversitesi protestoları: Kampüs girişleri kısıtlandı, akademisyenler içeri alınmadı

39 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolar Ocak ayından bu yana sürüyor, 4 Ocak 2021

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına yönelik olarak 6 aydır protestoların sürdüğü Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük, kampüs girişlerini Pazartesi sabahına kadar kısıtladı.

Rektörlük duyurusunda "güvenlik ve sağlık riskleri nedeniyle kampüs girişleri 5 Temmuz Pazartesi saat 07.00'a kadar kısıtlanmıştır" denildi.

Polis, Güney Kampüs girişine barikatlar kurarken, kısıtlama kapsamında akademisyenlerin de kampüse girmesine izin verilmedi. Güvenlik görevlileri, ofislerine gitmek istediklerini belirten akademisyenlere, rektörlük yazısını gerekçe göstererek kapıları açmadı.

Akademisyenler bunun üzerine girişte tutanak tuttular.

Boğaziçi TV'ye konuşan Can Candan, rektörlüğün sunduğu gerekçenin gerçekçi olmadığını belirterek "Kampüsümüzde güvenlik sorunu olmadığı gibi sağlık sorunu da yoktur. Kısıtlamalar da kalktığı için kampüse giriş çıkışta kısıtlama olmaması gerekir. Üniversite bir kamu üniversitesidir ve herkese aittir" diye konuştu. Yapılanın keyfi bir uygulama olduğunu vurgulayan Candan, aynı zamanda çalışma haklarının da ihlal edildiğini söyledi.

Protestolarını sürdüren öğrenciler de kampüs girişlerinin kısıtlanması üzerine, Etiler'de Güney Kampüs önünde oturma eylemi çağrısında bulundu. Yasak kararına karşı sosyal medyada "Boğaziçi kilit altında" kampanyası da başlatıldı.

Eylemlerin 6. ayını doldurması nedeniyle Cuma günü öğrenciler tarafından kampüs içerisinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Protestolara katılan öğrenciler çadırlarıyla kampüs çimlerinde kamp kurarak geceyi burada geçirdi.

Kaynak, Telegram: BogaziciBasin Fotoğraf altı yazısı, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önüne polis barikatı kuruldu

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar nasıl başladı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ocak'ta yayımladığı kararnameyle Prof. Dr. Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atadı.

Atanacak rektörün seçimle belirlenmesini talep eden öğrenciler ve öğretim üyeleri bu karara tepki gösterdi.

Atama kararının hemen ardından öğrencilerin oluşturduğu Boğaziçi Dayanışması, boykot ve eylem çağrısı yaptı. Bu çağrıyla birlikte günlük olarak farklı protesto gösterileri düzenlenmeye başlandı.

Öğretim üyeleri de o günden bu yana her gün her gün rektörlük binası önünde cüppeleriyle toplanıyor ve sırtlarını rektörlük binasına dönerek protestolarını sürdürüyor.