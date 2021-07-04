Kadıköy’de İstanbul Sözleşmesi’ne destek eylemi

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Kadıköy’de İstanbul Sözleşmesi’ne destek eylemi

49 dakika önce

Kadın ve LGBTİQ+ meclisleri, İstanbul Sözleşmesi'nin feshini protesto etmek için Kadıköy'de eylem yaptı.

Türkiye'nin 20 Mart'ta Cumhurbaşkanı kararnamesi ile geri çekildiği açıklanan İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararının Perşembe günü resmileşmesi üzerine birçok kadın örgütü İstanbul'da ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde eylemler düzenledi.

İstanbul'da da Kadın Meclisleri'nin çağrısı ile bugün bir araya gelen kadınlar, "İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz" sloganları attı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun önemine dikkat çekti ve İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceklerini açıkladı.

Platformun Genel Temsilcisi Gülsüm Kav ise "Kadınlar öldürülmeye devam ederken İstanbul Sözleşmesi kaldırılamaz, kadınları yaşama hakkından mahrum bırakmaya çalışıyorlar" diye konuştu.