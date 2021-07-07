Bahçeli'nin 'dokunulmazlıklar kaldırılsın' çağrısı iktidar ve muhalefet partilerinde nasıl karşılık buldu?

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

47 dakika önce

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MHP lideri Devlet Bahçeli, Salı günkü grup toplantısında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP milletvekillerinin dokunulmazlığının bir an önce kaldırılması için TBMM Başkanlığı ve Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nu harekete geçmeye çağırdı.

Bahçeli'nin bu çağrısının ardından gözlerin çevrildiği AKP'de, parlamento gündeminin yoğunluğuna dikkat çekilerek, en erken tarih olarak sonbahar, yani TBMM'nin yeni yasama yılı işaret ediliyor.

HDP'nin kapatılması yönündeki ısrarlı çağrıları, Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası açılmasıyla sonuçlanan Bahçeli, HDP'lilerin parlamentodaki dokunulmazlık fezlekelerinin Meclis gündemine alınması konusundaki ısrarını da sürdürüyor.

Bahçeli, Salı günkü grup toplantısında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hazırlanan son dokunulmazlık fezlekesi dahil, HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Bekir Bozdağ'a çağrı yaptı.

Bahçeli'nin parlamento tatile girmeden kısa süre önce dokunulmazlık dosyalarını gündeme getirmesi, kulislerde, başta iktidar partisi olmak üzere siyasi partilerin bu konudaki tutumlarını netleştirme çabası olarak yorumlanıyor.

Bahçeli'nin, doğrudan TBMM Başkanı ve Karma Komisyon başkanına çağrı yapması da, AKP'yi şimdiden bu konuda somut bir adım atmaya zorlama girişimi olarak değerlendiriliyor.

MHP yönetiminin, bundan sonraki süreçte de HDP'ye kapatma davası çağrısında olduğu gibi dokunulmazlık dosyalarını gündeminde tutacağı ve çağrılarını sürdüreceğine işaret ediliyor.

AKP: Gündeme getirmesi olumlu

AKP yönetimi ise Bahçeli'nin çağrısını olumlu bulmakla birlikte, zamanlama açısından gündeme alınmasının zor olduğu görüşünde.

Parlamentonun yeni bir karar alınmazsa 15 Temmuz'dan önce tatile girmesi bekleniyor. AKP, tatil öncesinde ise 4. Yargı Paketi, Hayvanları Koruma Yasası, Turizm Teşvik Yasası ve Meclis'e sunulacak olan ekonomi ile ilgili bir torba yasayı Meclis'ten çıkarmayı planlıyor.

Bu düzenlemeleri mümkün olan en geniş uzlaşmayla Meclis'ten geçirme hesabı yapan AKP'de, dokunulmazlık dosyası gibi tartışmalı bir konunun gündeme getirilmesinin gündemi kilitleyeceği görüşü dile getiriliyor.

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AKP'li bir parti yöneticisi, bu nedenle de dokunulmazlık dosyaları için en erken tarih olarak sonbaharı işaret ediyor:

"Dokunulmazlık dosyalarının gündeme getirilmesi, terörün ve onun siyasal uzantılarının meşrulaştırılmasına ilişkin yaklaşımları ortadan kaldırmak açısından önemli. Ancak şu anda önümüzde 4-5 yasa var. Eğer bayramdan sonra çalışma programı konulmazsa Meclis tatile girecek. Tartışmalı konuların gündeme gelmesi zaten gündemi kilitliyor. Onun için takvim açısından gündeme gelmesi zor görünüyor. Şu anda dokunulmazlıklarla ilgili bizde alınmış bir karar yok. Eğer Meclis bayram tatili sonrasında da çalışırsa gündeme gelebilir ama çalışma kararı olmazsa yeni yasama yılına kalır."

CHP: Sayıları yetiyor

Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ise hakkındaki fezlekeleri anımsatarak, "Kendine güveniyorsa dokunulmazlığının kaldırılmasına bizzat kendisi önayak olmalı, karar sürecini bizatihi kendisi başlatmalıdır. Söz veriyorum, ilk kez CHP'ye destek vereceğiz, onlara tamam diyeceğiz" çağrısı yaptı.

CHP yönetimi ise AKP iktidarı döneminde yargının "siyasallaştığı" gerekçesiyle dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınmasına mesafeli.

Kaynak, TWITTER Fotoğraf altı yazısı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, dokunulmazlıkların gündeme alınması için öncelikle yargı bağımsızlığının sağlanması gerektiğini söylüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de dokunulmazlık konusunun gündeme alınması için öncelikle yargı bağımsızlığının sağlanması gerektiğini dile getirdi. Erkek, "Önce bağımsız, siyasallaşmamış tarafsız yargıyı kuracağız, demokratik hukuk devletini tesis edeceğiz, ondan sonra dokunulmazlık dosyaları da gündeme gelebilir" dedi. Erkek, Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'na yönelik çağrısına ise "Artık diğer partilere çağrı yapılmasına gerek yok. Salt çoğunluğu var Cumhur İttifakının. İstedikleri dosyayı getirip, dokunulmazlığı kaldırabilirler. Artık bu tiyatroya son verilmesi lazım" görüşünü dile getirdi.

'HDP'yi siyaset dışına itme çabası'

HDP'de ise Bahçeli'nin çıkışı, gündem değiştirme ve HDP'yi siyaset denklemi dışında tutma arayışı olarak değerlendiriliyor.