Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın: 'Kimseye kesin kazanç vaadinde bulunmadım'

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Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın poliste verdiği ifadede "Çiftlik Bank" projesini öncelikle bir internet oyunu olarak tasarladığını, kimseye kazanç vaadinde bulunmadığını, oyuna yüksek katılım olunca şirket kurmaya karar verdiğini savunduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Aydın, "sistemi Kıbrıs'ta kurduğu şirket üzerinden yönetmeye başladığını" ve "zamanla şarküteri ve çiftlikler açtığını" söyledi.

"Bazı kişilerin para istemesi üzerine eşiyle yurt dışına çıktığını ve geri gelmediğini" anlatan Aydın, "yurt dışında bulunduğu süreçte de çeşitli ülkelerde firmalar açtığını, Türkiye'deki "Çiftlik Bank" işlerinin ise çalışanlarınca yürütüldüğünü" iddia etti

'Kimseye kesin kazanç vaadinde bulunmadım'

Aydın, "Çiftlik Bank sisteminde kimseye kesin kazanç vaadinde bulunulmadığını, sadece sistem herhangi bir şekilde kapanırsa sadece ana para iadesi garantisi verildiğini" öne sürdü ve "oyuna üye olanların reel çiftliklerde payının olmadığını, binlerce üyenin de oyunda kazandığı paraları nakit olarak teslim aldığını" iddia etti.

"Çiftlik Bank"ın mucidi ve kurucusu olduğunu söyleyen Aydın, bu sistemi asla dolandırıcılık amacıyla kurmadığını, her zaman iyi niyetli davrandığını, şirketin kapandığı son ana kadar ana para iadesi yapmasının da iyi niyetli olduğunu gösterdiğini savundu.

'Mağduriyetleri karşılayabilirim'

"Sistemde görev alan şahısların kötü niyetli davranıp kendilerine haksız menfaat temin ederek kendisini de zarara uğrattığını" iddia eden Aydın, "tüm malvarlığının bu sistemden zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için kullanılmasını" istedi.

Basından soruşturmayı takip ederken Çiftlik Bank mağdurlarının 64 milyon lira zarara uğradığı yönünde haberler gördüğünü ifade eden Aydın, Türkiye'de kurulu "Çiftlik Bank" organizasyonundaki şirketlerin malvarlıklarının ise 200 milyon lira civarında olduğunu öne sürdü.

Mehmet Aydın, bu mağduriyeti karşılayacağından dolayı teslim olmaya karar verdiğini, bu kapsamda Brezilya'da teslim olduğunu anlattı.

Çiftlik Bank nedir?

Çiftlik Bank adlı oyun, Mehmet Aydın tarafından Ağustos 2016'da kuruldu.

Sosyal medya oyunu olan FarmVille'den esinlenen Çiftlik Bank'ta, oyuncular farklı altın değerlerine sahip çeşitli çiftlik hayvanları satın alabiliyordu.

Ömürleri 365 gün olan hayvanlar için yem ve depo masrafı da yapılmasına gerek yoktu ve masrafların karşılanması için ve yetiştirilen hayvanlar karşılığında para kazanmak için dijital ödeme sistemleri kullanılıyordu.

Oyunda satın alınan hayvanların ve yapılan üretimin ise Türkiye'nin farklı yerlerinde açılan çiftlikler, et ve süt üretimi yapan tesislerde hayata geçirileceği vaat ediliyordu.

Aynı zamanda bu tesislerden elde edildiği iddia edilen ürünler açılan bayilerde satışa çıkarıldı.

Satın alınan hayvanlardan bir yıl içinde edilecek kar ise en az yüzde 100 olarak açıklanmıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), oyuna para aktaran kullanıcıların şikayetleri sonrası Çiftlik Bank hakkında suç duyurusunda bulundu ve Çiftlik Bank iddialar üzerine saadet zinciri olmadığını kanıtlamak için üye alımına son verdiğini duyurdu.