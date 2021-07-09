AKP yeni torba yasa teklifini TBMM’ye sundu: Çek ve izinsiz tütün ticareti cezalarına düzenleme

19 dakika önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), yeni bir torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. TBMM'nin tatile girmesi beklenen 15 Temmuz'dan önce yasalaştırılması planlanan teklifte, ağırlıklı olarak ekonomi alanında düzenlemeler yer alırken, bazı kamu çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeler, bazı alanlarda ceza ertelemeleri yer aldı.