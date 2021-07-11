Van'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 12 kişi hayatını kaybetti, 26 yaralı

Bugün 20 Haziran Dünya Mülteci Günü. 2020 yılında dünya çapında 82,4 milyon insan savaşlardan, şiddetten, zulümden ve insan hakları ihlallerinden kaçmak zorunda kaldı. Bu insanların bir kısmı ise hiçbir kaydı ve yasal izni olmadan gittiği ülkede yaşayan insanlar. Türkiye'de sayıları tam olarak bilinemeyen "kağıtsızlar", zor koşullar altında yaşamaya çalışıyor. Burak Abatay'ın haberi.

20 Haziran 2021