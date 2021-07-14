Tuz Gölü'nde binlerce flamingo yavrusu öldü

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Tuz Gölü'nde binlerce flamingo yavrusu öldü

19 dakika önce

Türkiye'nin en büyük ikinci gölü ve bir zamanların "flamingo cenneti" Tuz Gölü'nde bu yıl yumurtadan çıkan binlerce flamingo yavrusu öldü.

Flamingoların göç yolu üzerinde olan ve kuluçkaladıkları Tuz Gölü'nde bu yıl yaklaşık 5 bin yavrunun öldüğü tahmin ediliyor.

Bölgede yaşayan doğa gönüllüsü ve fotoğrafçı Fahri Tunç, gölün "vahşi sulama nedeniyle" kuruduğunu ve yavruların susuzluktan öldüğünü söylüyor.

Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alan Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için kapalı bir göl. Kuşların göç yolu üzerinde olmasından dolayı birçok kuş türü ilkbahar ve yaz aylarında burada konaklıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre 2019 yılında gölde 20 bin 381 flamingo yavrusu yumurtadan çıkmıştı.

Bakanlık'ın verdiği bilgilere göre dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında bulunan Tuz Gölü aynı zamanda 1. Derecede Doğal Sit Alanı, Önemli Bitki Alanı, Önemli Doğa Alanı, Önemli Kuş Alanı statülerine sahip.