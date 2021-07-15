Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu görevden alındı

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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alındı.

Melih Bulu, 2 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilmişti.

Bulu'nun göreve atanmasının ardından, rektörün seçimle belirlenmesini isteyen öğrenci ve akademisyenler Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto gösterileri düzenlenmişti.

Protestolara diğer üniversitelerden de destek gelmişti. Gösterilerde çok sayıda öğrenci gözaltına alındı, bazılarının elektronik kelepçe takılarak ev hapsine alınması tepki çekti.

Şubat ayında da yine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi'ne Hukuk Fakültesi ve İletişim fakülteleri kurulacağı duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, protestoları eleştirirken Prof. Dr. Ayşe Buğra'yı da hedef almıştı.

Erdoğan'ın "Osman Kavala denilen Soros temsilcisi olan kişinin karısı da Boğaziçi Üniversitesi'nde bu provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır" sözlerine Ayşe Buğra "Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını esefle karşılıyorum, memleketim adına üzülüyorum" yanıtını vermişti.

Son olarak Rektörlük, "sağlık ve güvenlik risklerini" gerekçe göstererek kampüslere giriş ve çıkışları 3 Temmuz'dan 5 Temmuz 2021 Pazartesi gününe kadar kısıtlamış, tepki göstermek için kampüse giden akademisyenler, güvenlik görevlileri tarafından kampüse alınmamıştı.