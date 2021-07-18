Ek gözaltı süresi uygulamasının 1 yıl daha uzatıldığı yasa teklifi kabul edildi

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TBMM Genel Kurulu, 17 saat süren çalışmaların ardından Pazar günü 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni kabul etti.

Yasayla, 15 Temmuz 2016'da başlatılan ve iki senenin sonunda, Temmuz 2018'de yürürlükten kalkan OHAL dönemi uygulamasının süresi uzatılıyor. Bu kapsamda; "terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmaması gibi ihtiyaç duyulan birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresi ihtiyaç doğrultusunda 31 Temmuz 2021'den itibaren 1 yıl daha uzatılacak. Terörle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla gözaltı sürelerinin, bazı suçlarla ilgili olarak yeniden düzenlenmesine ve ek gözaltı süreleri getirilmesine ilişkin hükümlerin uygulaması 31 Temmuz 2021'den itibaren 1 yıl uzatılacak."

TÜİK yeniden teşkilatlandırılıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili bir kamu idaresi olarak yeniden teşkilatlandırılacak. Kurum personelinin mali haklarının mevcut haliyle devamının sağlanması için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de gerekli değişiklik yapılacak.

Yasaya göre "terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı bulunan veya irtibatlı kişilerin sahibi veya ortağı oldukları şirketlere yönelik yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda TMSF'nin kayyım olarak atanmasına ilişkin hüküm, 31 Temmuz 2021'den itibaren 3 yıl daha uygulanacak."

Deprem ve Covid-19 salgın tedbirleri de torba yasada

Kabul edilen kanunla; 2020'de meydana gelen depremlerde, 'binaları zarar gören vatandaşlar için devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerde olası mağduriyetlerin giderilerek hak kayıplarının söz konusu olmaması için' düzenleme yapılacak.

Covid-19 salgını nedeni ile gerçekleştirilemeyen kooperatif genel kurul toplantıları için kooperatiflere ilave üç ay süre verilecek. Bu kapsamda kooperatifler, genel kurullarını 31 Ekim 2021'e kadar yapacak.

Güvenlik korucularının aylık ücretlerinin asgari ücretin altına düşmesi halinde aradaki fark tazminat olarak ödenecek.

Kanunlar engelliler için düzenleme yapması gereken ancak salgın nedeniyle geciken mekanlar ve kuruluşlara da ek süre tanındı. Engelliler Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikte yer alan yükümlülükler için kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere bir yıl süre veriliyor.

İşverene asgari ücret desteği devam edecek

Kanunla, işverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumaları ve artırmalarını desteklemek için 2016'dan 2020 sonuna kadar sağlanan asgari ücret desteği sürdürülecek. 2021'de de istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak üzere, sektör ayrımı yapılmaksızın, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak. Düzenleme 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak.

2020'de de işsizlik maaşı ödemeleri 8,4 milyar liraya; işverenlere yapılan destek ve teşvik ödemeleri ise 18,1 milyar liraya ulaşmıştı.