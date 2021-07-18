Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Erdoğan'ın Kıbrıs'ta yapacağı açıklamaları bekliyoruz

Stelyo Berberakis

Atina

47 dakika önce

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Londra merkezli Arapça yayın yapan Asharq Al Awsat gazetesine verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da yapacağı ve bir sürpriz açıklayacağını belirtti Kıbrıs ziyaretini merakla beklediklerini söyledi.

Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'ta yapacağı açıklamalar için "Türk-Yunan ilişkilerinin de gidişatını belirleyecek" demişti. Gazeteci İbrahim Hamidi'nin, Miçotakis'in bu ifadelerinin ne anlama geldiği sorusu üzerine Dendias, "Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasındaki görüşmenin şahsi düzeyde fevkalade iyi geçtiğini ve iki ülke arasındaki buzların çözülmesine yardımcı olduğunu" söyledi.

Dendias, Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretinde neleri açıklayacağının merak konusu olduğunu da gizlemedi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Temmuz'da Kıbrıs'ın, bize göre işgal altındaki kesimini ziyaret edecek. Orada neler açıklayacağının ve neler yapacağının bize göre büyük önemi var. Çünkü, orada kullanacağı dil, uluslararası hukuk kurallarına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarına aykırı olacaksa o zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davranışlarının hiçbir anlamı kalmaz."

Türkiye'nin son dönemde federal devlet çözümünden uzaklaşarak önerdiği Kıbrıs'ta iki devletli çözümle ilgili de Dendias, "Kıbrıs'ta iki devletli çözüme yalnız ben, Yunanistan ya da Kıbrıs değil; uluslararası hukuk kuralları ve BMGK kararları karşı çıkıyor. İki devletli çözüm diye bir şey yoktur. Türklerin iki devletli çözüm önerisi vardır ki; bu da Kıbrıs sorununa çözüm oluşturmaz. Kıbrıs sorununa çözüm şekli adanın birleştirilmesidir. Geri kalanlar çözüm değildir. Hepsi uluslararası hukuka aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Yunan basını, Kıbrıs'taki Rum basını gibi, Erdoğan'ın Kıbrıs'ta yapacağı açıklamalara odaklanmış durumda. Bu konuda yürütülen tahminler, "-Ada'nın kuzeyinde 1984'te tek taraflı ilan edilen ve sadece Türkiye tarafından tanınan- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) daha fazla ülke tarafından tanınması, Ekim ayında bir kısmı açılan Maraş bölgesinin turizme ya da yerleşime de açılması, Geçitkale Havalimanı'nın askeri üsse dönüştürülmesi" gibi Türk basınında da yer alan senaryolarla benzerlik gösteriyor.

Bu arada Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksandros Papaioannou, Türkiye'nin BM temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nun BM nezdinde yaptığı, "Yunan adalarının silalandırılmasına karşı çıkan" girişimine tepki gösteren bir açıklama paylaştı.

Papaioannou'nun yazılı açıklamasında, "Türkiye, ululararası hukuk kurallarını sürekli ihlal eden kendi davranışlarını örtbas etmek için gerçekleri çarptırmaktadır. Bilindiği gibi Yunanistan'ın yasal haklarını kullanması halinde bunu savaş nedeni (casus belli) kabul edeceğini belirten Türkiye, Yunan egemenlik haklarına tereddütle bakmaktadır." görüşüne yer verildi.

Açıklamada "Türkiye, en büyük çıkarma filolarından birinin istikametini Yunan adalarına doğru çevirmişken, hiç tereddüt etmeden Yunanistan'dan kendi temel savunma hakkından feragat etmesini talep etmektedir " ifadesi de yer aldı.