Erdoğan Kuzey Kıbrıs yolunda: 'Yeni bir müzakere süreci ancak iki eşit devlet şeklinde olur'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1974'te gerçekleşen Kıbrıs Harekatı'nın yıl dönümü için yapılacak törenlere katılmak üzere Kuzey Kıbrıs'a hareketinden önce basın toplantısı yaptı.

Adada yeni bir müzakere sürecinin "ancak iki eşit ve egemen devlet" modeliyle olabileceğini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Eşit, egemen iki devletli çözümden yanayız. 40-50 senemizi onların söyledikleriyle geçirdik, netice alamadık. O devir kapandı. Azınlık felsefesini de kabul etmiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın savunduğu iki devletli formülü hatırlatarak, "Kıbrıs'ta tüm taraflara bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri yönündeki çağrımı tekrarlıyorum. Kıbrıs Türk tarafı dünyaya kimin çözümden yana olduğunu, kimin de çözümsüzlükten nemalandığını bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Cuma günü yaptığı açıklamada "Kuzey Kıbrıs'a müjde vereceğini" söyleyen Erdoğan'a, bugün Kuzey Kıbrıs Meclisi'nde yapacağı açıklama hakkında da soru yöneltildi. Erdoğan, "Burada açıklarsam, Meclis'teki konuşmam boşa düşer" diyerek detay vermedi.

Erdoğan, "Kıbrıs Türk'ü Ada'da yarım asırdan fazla bir süredir eşitlik ve adalet mücadelesi veriyor" ifadelerini kullanarak, Ankara'nın Kuzey Kıbrıs'ın yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Cumhuriyet Meclisi'nde açıklayacağı gelişme, Batı ve Yunanistan tarafından da yakından takip ediliyor. Atina, açıklanacak gelişmenin "gerginliği artırmaması gerektiği" yönünde mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'te yapacağı konuşma Kuzey Kıbrıs muhalefet partileri tarafından boykot edilecek. Boykotun gerekçesi, "Türkiye ile Kuzey Kıbrıs ilişkilerinin doğru zeminden çıktığı" ve Türkiye'nin tepeden bir bakışla adaya yaklaştığı yönünde.

Ekim ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ankara'nın Ersin Tatar'a açık destek vermesi ve son olarak Kuzey Kıbrıslı iki ismin Türkiye'ye "milli güvenlik" gerekçesiyle sokulmaması, tepkilere neden olmuştu.

Eski Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da muhalefetin tavrını destekleyerek, törenlere katılmayacağını açıklamıştı.