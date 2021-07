Afgan göçmenler: Türkiye yeni bir dalgayla mı karşı karşıya?

'Afganistan'dan göç yeni değil'

Yeni ve büyük bir dalga mı söz konusu?

BBC Türkçe olarak, Van'ın İpekyolu ilçesinde göçmenlerin toplandığı yerlerden Hacı Bekir mahallesinde ve Çaldıran ilçesinde sınıra yakın köylerde yaptığımız görüşmelerde buranın sakinleri, her sene olduğu gibi bu yıl da ilkbahar aylarıyla geçiş çabalarının arttığını söylüyor.

Çaldıran ilçesinde, bazı sınır köylerinde yaptığımız görüşmelerde buranın sakinleri, göçün her sene olduğunu ancak son dönemlerde fazladan bir hareketlilik gözlemlediklerini söyledi.

Resmi veriler ne gösteriyor?

Afganistan'daki gelişmeler göçü nasıl etkileyebilir? Eylül'de ne olabilir?

Çorabatır; merkezi hükümetin gücünü koruması, Taliban'ın iktidarı ele alması veya iç savaş gibi farklı senaryolarda, göçle ilgili farklı durumların ortaya çıkabileceğini, bunların hangisinin yaşanacağının şu an bilinmediğini belirtiyor.

Çorabatır, "Her şeyden önce Afganistan'da kimin hakim olacağına bakacağız. Biraz bekleyeceğiz ve göreceğiz" diyor.

"Taliban'ın etkinliğini artırması durumunda ilk risk altında olacak kitle tercümanlar, devlet memurları, Amerikalılarla çalışan mühendisler vs. olacak. Yani bir noktada beyaz yakalı olarak tabir edebileceğimiz, yaşam standardı yüksek olan, ülke dışına çıkmak açısından daha rahat yollar bulabilecek bir kitle var. Bunlarda şöyle bir örnek gördük… Bir kısım Afgan askeri geçtiğimiz günlerde Tacikistan'a sığındı. Can havliyle Tacikistan'a gittiler. Dolayısıyla bir grup insan İran'ı, Tacikistan'ı, Pakistan'ı tercih edecek. Taliban'dan kaçan kitlenin ilk etapta, can havliyle doğrudan Türkiye'ye gelmeyebileceğini düşünüyoruz."