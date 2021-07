Suruç Katliamı anmasında gazetecilere müdahale: 'Özellikle hedef alındık'

Basın örgütleri ve sendikalardan tepki

Açıklamada "Son olarak IŞİD' in 20 Temmuz 2015'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısı sonucu ölen 33 genci anmak için İstanbul Kadıköy'de yapılan anmayı izlemeye çalışan gazeteciler güvenlik güçlerinin şiddetine maruz kalmıştır. Güvenlik güçlerinin görevi gazetecileri engellemek değil, görevlerini yaparken can güvenliğini sağlamaktır. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün, bu ülkede her görüşten insanın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkının teminatı olduğunu hatırlatıyoruz. Gazetecilere şiddet uygulayan ve suç işleyen güvenlik güçlerini kınıyor ve en kısa sürede cezalandırılmalarını istiyoruz" denildi.