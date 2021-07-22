Turgay Yıldız: Eleştirel politik mizah videolarıyla bilinen oyuncu 56 yaşında hayatını kaybetti

36 dakika önce

Kaynak, Twitter/Levent Üzümcü

Geçtiğimiz günlerde günlerde kalp spazmı geçiren 56 yaşındaki oyuncu Turgay Yıldız, bu sabah hayatını kaybetti.

Son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı siyasi taklit ve skeçlerle beğeni toplayan Turgay Yıldız, bir süredir hastanede tedavi altındaydı.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra metin yazarlığı, program sunuculuğu ve yapımcılığı da yapan Yıldız'ın ölüm haberini, oyuncu Levent Üzümcü sosyal medyadan duyurdu.

Üzümcü, Turgay Yıldız'ın cenazesinin yarın 16.00'da, Ankara Karşıyaka Mezarlığı camisinde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedileceğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Deva Partisi lideri Ali Babacan, HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, sanatçı Zülfü Livaneli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gibi isimlerin de olduğu çok sayıda kişi, tiyatro sanatçısı Yıldız'ın vefatı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bir süredir kalp rahatsızlığı olan tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız'ı kaybettik. Hastamızın tedavisi son olarak Ankara Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım biriminde devam ediyordu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

DEVA lideri Babacan ise "Ara ara mizah videolarını izlediğim, kısa süre önce de bir mülakatına rastlayıp ilgiyle dinlediğim değerli tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız 'ın vefatından üzüntü duydum" dedi.

Gazeteci Ünsal Ünlü, oyuncu Turgay Yıldız'ın Covid ya da Covid aşısı gibi nedenlerle öldüğüne yönelik söylentilere tepki göstererek, Yıldız'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini vurguladı.

3 Mart 1965 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Turgay Yıldız, çeşitli tiyatrolarda oyuncu olarak görev aldı, TRT Ankara Televizyonu'nda metin yazarlığı, oyunculuk, program sunuculuğu gibi görevler üstlendi.

İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan Yıldız, 1986-87 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu.

Çok sayıda televizyon dizisine ve tiyatro oyununa imza atan Turgay Yıldız, son dönemde hükümeti ve gündemdeki politik konuları hicveden skeçlerle sosyal medyada tanınırlığını artırdı.

Karar gazetesine verdiği bir demeçte, bütün kanallardan siyasi nedenle kovulduğunu söyleyerek, "Demokratik bir ortamda eğitim gördük. O kadar demokratik büyüdük ki, bu istibdat bize ters geldi" ifadelerini kullanmıştı.

Turgay Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada da geçtiğimiz Kasım ayında beraat etmişti. Yıldız, "Türk adaletinde hala vicdanlı hakimlerinin var olduğunu söylemek istiyorum" demişti.