MSB: Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında içinde 45 kişinin bulunduğu tekne battı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında içinde 45 kişinin bulunduğu bir teknenin battığını, bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada teknenin Kaş'ın 161 mil güneybatısında battığı belirtildi ve "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 fırkateyn ve deniz karakol uçağı ile olumsuz deniz ve hava şartlarına rağmen bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri sürüyor" dendi.