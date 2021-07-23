Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Rize'de: 'Yardımları yapmaya, TOKİ ile konut projelerine başladık'

29 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Rize'ye gitti. Erdoğan, selden etkilenen yerler için TOKİ ile birlikte proje başlattıklarını kira, taşınma ve diğer ihtiyaçları için de yardımların yapılmaya başlandığını söyledi.

Dört bölgede 1207 bina, 3198 bağımsız bölümde hasar tespit çalışması yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de halka "Ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın" diye seslendi ve konutlarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"TOKİ eli ile çalışmalarımızı başlattık. Altında ahırı, üstünde evi olan yöresel evlerimizi hayata geçireceğiz. 500 konut inşa edeceğiz. 50 adet köy evi yapacağız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda 5 çay evi yapma kararı aldık."

Erdoğan ağaçlandırma ve çevreyle ilgili de şunları "Ağaçlandırma seferberliğinden, sıfır atık projelerimizden her alanda ortaya koyduğumuz özgün çalışmalarla Rabbimizin bize emaneti olan tabiata sahip çıktık. Bugün vicdan sahibi herkes Türkiye'nin şehirleşme ve altyapılarındaki başarılarını takdir ediyor" ifadelerini kullandı.

"Bizden önce belki de yüzyıllar içinde yaşanabilecek değişimleri biz 10-15 yıl gibi kısa bir sürede şimdi tecrübe ediyoruz" diyen Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir de buna insanın tamahkarlığının, hırsının, plan ve programsızlığının sonucu olan iş ve fiilleri eklediğinizde sorunun boyutu büyüyor. Bu tür durumlarda insan bilerek ya da bilmeyerek çoğu zaman kendi felaketini bizzat kendi eliyle hazırlıyor.

"Tabiatla uyum içinde bir hayatı inşa etmek yerine ona tahakküm edilmeye çalışıldığında bunun bedelini insanın yanı sıra tüm canlılar ödüyor. Dünyaya şöyle bir göz attığınızda ne kadar gelişmiş olursa olsun hiçbir ülkenin kendini tabii afetlerden tam manasıyla koruyamadığını görüyoruz."

Rize ve Artvin'de sel hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kaynak, DHA

Rize'de yoğun yağış ve sel nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, iki kişi kayboldu. Perşembe günü metrekareye 170 kg yağışın düştüğü Artvin'de taşkın sonrası yollar çamur ve balçıkla kaplandı, bir kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Arhavi ilçesinde 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları balçığa gömüldü, onlarca araç hurdaya döndü.

Binlerce ev ve işyerinde elektrik yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, her iki şehirdeki sel nedeniyle 3 bin 45 abonenin elektriksiz kaldığını duyurdu.

Bakanlık Twitter hesabından yaptığı açıklamada "56 trafo hasar nedeniyle, 67 trafo can ve mal güvenliği önlemleri için devreden çıkarılmıştır. Sel nedeniyle 3 bin 45 abone elektriksiz kalmıştır. 9 bin 650 abonenin enerjileri güvenlik önlemleri kapsamında kesilmiştir" dedi.

Artvin'de DHA'ya konuşan Arhavi ilçesi sakinlerinden Züleyha Meydan "Sel geldi eve girdi. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Sel aniden geldi, üst katlara çıkarak kurtulduk" dedi.

Kaynak, DHA

Otomobili selde sürüklenen Osman Şişman, "Otomobilim park halindeydi. 2 metrelik sel geldi. Aracım sürüklendi. Yapacak bir şeyim yoktu" diye konuştu.