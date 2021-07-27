Bolu Belediye Başkanı Özcan mültecilerle ilgili sözlerinden tepkilere rağmen geri adım atmadı, CHP 'Parti politikamız ile zıt' dedi

22 dakika önce

Kaynak, DHA

Kentte yaşayan yabancı uyruklulara ve mültecilere su faturası ve vergide 10 kat zam yapacağını söylemesiyle tepki çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tavrında ısrar etti ve "Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım" dedi.

Özcan, dün belediye binasındaki basın toplantısında, ''Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Gitsinler istiyoruz" demişti.

"Arkadaş, yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İş yeri ruhsatı vermiyorum' diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik" ifadelerini kullanan Özcan, Bolu Belediye Başkanı olduktan sonra mültecilere belediye bütçesinden ayni ve nakdi yardımı kesmesiyle de tepki çekmişti.

Dünkü açıklamasında yabancı uyruklu kişilerin gitmelerini istediklerini söyleyen Özcan, "Gitsinler istiyoruz. Bu misafirlik uzadı. Benim elimde yetki yok ki zorla, zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım. Bir ara sınırlar açıldığında biz otobüsleri ücretsiz yapıp insan gönderdik. Şimdi de göndermeye hazırız. Gönderelim gitsin." diye devam etmişti.

Daha sonra "Biliyorum ki bu açıklamamdan sonra birileri hakkımda suç duyurusunda bulunacak. Gene çıkıp birileri insan haklarından bahsedecek, bana 'faşist' diyecek. Hiç umurumda değil" sözlerini kullanan Özcan, Habertürk televizyonu yayınında da geri adım atmadı.

Mültecilerden toplumun rahatsız olduğunu ve göçmenlerin Türkiye'ye entegre olamadıklarını söyleyen Özcan, "Benim askerim orada şehit olacak, sokaktaki Suriyeli de akşama kadar gelene geçene bakacak!" ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan, hukuka aykırı bir işlem yapmayı planlamadığını, yapacaklarının hukuka uygun olacağını ve kendi yaptırdığı anketlerde bu konuda halkın yüzde 85 desteğini aldığını iddia etti.

Tanju Özcan, evinde Afgan işçi çalıştırdığı yönündeki iddialara ise "Doğru değil, çalışanım Faslı bir Türkiye vatandaşıydı, 6 ay kadar sigortalı olarak çalıştı, hatta bununla ilgili müfettiş incelemesi de geçirdim" yanıtını verdi.

Bu arada, CHP de Özcan'ın yabancılarla ilgili sözlerinin kendisini bağladığını söyleyerek, Bolu Belediye Başkanı'nın sözleriyle araya mesafe koymaya çalıştı.

Kaynak, DHA

CHP: Parti politikamız ile taban tabana zıt

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaptığı yazılı açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu, Genel Merkezimiz ile temas kurduğunda kendisine iletilmiştir. Su gibi temel bir yaşam hakkının bırakınız engellenmesi, bu konunun tartışmaya açılması dahi, parti politikalarımız ile taban tabana zıttır. Bolu Belediyesi'nin değerli Meclis Üyelerinin de aksi bir karar almayacağına inanıyoruz" denildi.

Açıklamada "CHP iktidara geldiğinde, sığınmacı sorununun kimseyi mağdur etmeden çözüleceği" savunulurken "Suriyeli misafirlerimizi güven içinde ülkelerine uğurlayacağız. Ancak bu süre zarfında partimizin kırmızı çizgisi, hangi ırktan ve inançtan olursa olsun, hiçbir insanın ayrımcılığa maruz kalmaması, mağdur edilmemesidir" ifadeleri yer aldı.