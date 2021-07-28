Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'da tutukluluk hali 22 Eylül'e kadar uzatıldı

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Kaynak, Twitter / Sezgin Baran Korkmaz

ABD'nin talebi ile Avusturya'da tutuklanan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluk süresinin 22 Eylül'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Avusturya'daki Wels Yüksek Bölge Mahkemesi, Türkiye ve ABD tarafından kara para aklama soruşturması kapsamında aranan Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluk halinin kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazı kabul etmedi.

Wels Savcılığı Basın Birimi'nden Savcı Christoph Weber, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı yazılı açıklamada SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz'ın Wels Bölge Mahkemesinin 5 Temmuz'da aldığı tutukluluk halinin devam etmesine yönelik karara yapılan itirazın, Yüksek Mahkemece kabul edilmediğini ifade etti.

AA'nın haberine göre 'firar etme tehlikesi' gerekçesiyle tutuklanmasına hükmedilen Korkmaz'ın tutukluluk halinin 22 Eylül'e kadar devam edecek.

Weber, 5 Ağustos'ta yapılması öngörülen Korkmaz'ın 3'üncü duruşmasının da başka bir tarihe ertelendiğini kaydetti.

Avukatları, Sezgin Baran Korkmaz'ın,"suç gelirlerinin aklandığını bilmesine rağmen sessiz kalmak" iddiasıyla ABD'de başlatılan soruşturma nedeniyle gözaltına alındığını söylemiş, müvekkillerinin Türkiye'de yargılanmak istediğini ifade etmişlerdi.

ABD'de devam eden dava ve mallara el koyma kararı

ABD'nin Utah eyaletinde görülen davada, SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın, Türkiye'deki mal varlıklarına 'kara para aklandığı' iddiasıyla savcılık tarafından yapılan el koyma talebi ve Avusturya'daki hukuki süreç ile ilgili gelişmelerin Korkmaz'ın durumunda belirleyici olacağı ifade ediliyor.

ABD'nin Utah eyaletinde görülen mevcut davada savcılık, Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki mal varlığına 'kara para aklandığı' iddiasıyla el koyma talebinde bulundu.

Utah Mahkemesi'nde görülen davada, Sezgin Baran Korkmaz'ın iş ortaklığı yaptığı Kingston Kardeşler ile Lev Aslan Dermen'in (Levon Termendzgyan) vergi bağlantıları ve Amerikan Vergi Dairesi'ni (IRS) dolandırarak elde ettikleri paraları nasıl akladıkları inceleniyor.

Savcılık talebinde, "listelediği tüm mülklerin ve varlıkların, dolandırıcılık ve kara para aklama yoluyla elde edildiğini ispat edebileceğini" iddia etti.

Savcılığın mahkemeye sunduğu dilekçede, Sezgin Baran Korkmaz'a ve şirketine ait el konulması talep edilen mal varlıkları arasında, Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi'ne gönderilen yaklaşık 8 milyon dolar, SBK Holding AŞ ve sanıklar veya SBK Holding kontrolü altındaki kuruluşlar tarafından devredilen tüm mülkler, SBK Holdins USA Inc tarafından devredilen onlarca milyon dolar, Bodrum'daki Kervansaray Hotels, Sezgin Baran Korkmaz'a ait TC-YYA kuyruk numaralı Bombardier Global özel jeti, Setap (Blane) Teknoloji'ye ait Beylerbeyi, Ortaköy ve Kuruçeşme'deki arsalar, SBK'ya ait bir yat da var.

Davada, Sezgin Baran Korkmaz'ın iş ortaklığı yaptığı Kingston ailesi ve Dermen, ABD'deki şirketlerinin, 2010-2016 yılları arasında "yenilenebilir biyoyakıt üretip sattığına" dair sahte belgeler düzenleyerek, ABD Milli Gelirler Vergi Dairesi'nin (IRS) sağladığı yaklaşık 511 milyon dolarlık vergi indiriminden haksız yere faydalanmakla suçlanıyor.

Mahkeme belgelerinde "vergi teşviki kullanılarak usulsüzlük sonucu elde edilen gelirlerin yaklaşık 134 milyon dolarlık kısmının da Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'de sahibi ve bağlantılı olduğu şirketlere gönderdiği" öne sürülüyor.

Türkiye'de dava ne aşamada?

Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı 'mal varlığı değerini aklama' davasının ilk duruşmasının görüldüğü 17 Mayıs'ta mahkeme Korkmaz hakkında yakalama kararını kaldırarak, yokluğunda tutuklama kararı verdi.

'Suç gelirlerini aklama' iddiasıyla açılan bu davada Korkmaz'ın 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

İddianamede, Korkmaz ve 'çevresindeki şahısların' ortak hareket ederek ABD'deki irtibatları ile elde ettikleri 'haksız kazançları çok sayıda banka işlemiyle kurmuş oldukları veya yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıkları' belirtiliyor.

Mahkeme duruşmayı 18 Ocak 2022'ye erteledi.

Korkmaz'ın avukatları daha önceki açıklamalarında bu suçlamalarla ilgili şunları söylemişti: