Konya'da saldırı: Aynı aileden 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi

Hatice Kamer

Diyarbakır

30 Temmuz 2021, 22:13 +03 Güncelleme 15 dakika önce

Kaynak, DHA

Konya'nın Meram ilçesinde bir aileyi hedef alan silahlı saldırıda üçü kadın 7 kişi hayatını kaybetti. Demirören Haber Ajansı (DHA), saldırganların evi de ateşe verdiklerini aktardı.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Avukat Abdurrahman Karabulut, hayatını kaybeden kişilerin aynı aileden kendi müvekkilleri olduğunu söyledi.

Avukat Karabulut, Hasanköy Mahallesi'nde yaşanan olayda hayatını kaybeden Yaşar, Barış, Serpil, Serap, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğlu'nun, Diyarbakır'dan yıllar önce göç ettiklerini belirtti.

Karabulut'un verdiği bilgiye göre, Dedeoğlu ailesi, 12 Mayıs'ta çok sayıda kişinin taşlı sopalı saldırısına uğramış, aile bireylerinin bazıları ağır yaralanmıştı.

Aile olayın ardından basına yaptıkları açıklamalarda "Kürt oldukları için 15 yıldır komşularının ırkçı saldırılarına maruz kaldıklarını" öne sürmüşlerdi.

Kaynak, DHA

Avukat Karabulut: 12 Mayıs'ta yaralanan tüm müvekillerim hayatını kaybetti

BBC Türkçe'ye konuşan Avukat Karabulut, ''Üçü kadın yedi kişi öldürüldü, olay yeri incelemesi sürüyor, kamera kaydı var evin ve şifresini savcılıkla paylaştık, görüntüler incelenecek'' dedi.

Başsavcı ve İl Emniyet Müdürü'nün olay yerinde olduğunu söyleyen Karabulut, cenazelerin teşhis için Adli Tıp'a kaldırıldığını belirtti.

Avukat Karabulut, 12 Mayıs'taki saldırıda yaralanan tüm müvekkillerinin bugünkü saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi.

Şahit olduğu manzarayı ''katliam'' olarak nitelendiren Karabulut, polisin olay yerine girmelerine izin vermediğini, savcıyı beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak, DHA

Karabulut ayrıca, önceki saldırıya ilişkin yargı sürecinde tutukluların belli aralıklarla tahliye edildiklerine dikkat çekti.

Bu saldırının ardından 14 Mayıs'ta 10 kişi gözaltına alınmıştı. Tutuklanan 7 kişiden 5'i serbest bırakılmıştı.

Artı TV'ye de bir röportaj veren Karabulut, ''Biz tutuklanmalarını beklerken maalesef her hafta birer ikişer kişi serbest bırakıldı ve bugün yaşanan bu saldırıda, yargının aldığı bu kararının payı yüksek'' görüşünü dile getirdi.

'Faillerin aynı kişiler olup olmadığı netleşmedi'

Dedeoğlu ailesine 12 Mayıs tarihinde yapılan saldırının ''ırkçı bir saldırı'' olduğunu söyleyen Avukat Karabulut, faillerin aynı kişi olup olmadığının netleşmediğini belirtti.Karabulut, ''Kuvvetle muhtemel aynı kişiler ama soruşturma devam ediyor. Failler yakalandı mı, daha bilinmiyor. Resmi bir açıklama da olmadı daha, soruşturma devam ediyor. Detaylar daha sonra netleşecek'' dedi.

Saldırıda hayatını kaybeden Barış Dedeoğlu, bir süre önce Gazete Duvar'a bir demeç vermiş ve 'Kürt oldukları için' komşularının taciz ve saldırılarına uğradıklarını iddia etmişti.Barış Dedeoğlu, ''Kadir gecesi evde 4'ü kadın 7 kişiydik. Bir anda ne olduğunu anlamadığımız bir şekilde 5-6 kişi evimizin duvarından atlayarak bize taş, sopa, demir çubuk ve bıçaklarla saldırdı. Sonradan sayı giderek arttı. Bize saldırılanlar 'Biz ülkücüyüz, sizi buradan kaldıracağız' dediler" diye konuşmuştu.

'Yeni saldırıların olmasından endişeliydiler'

Karabulut, ArtıTV'ye verdiği demeçte olaydan üç saat önce, saldırıda hayatını kaybeden iki müvekkilinin bürosunu ziyaret ettiğini de açıkladı.

Ailenin avukatlarından Karabulut, ''Yaşar ve Barış (Dedeoğlu), mayıs ayında saldırıyı yapan zanlıların neden tutuklanmadığını sormaya gelmişlerdi. Yeni saldırıların olmasından endişeliydiler. Ben de tutuklama taleplerimizin reddedildiğini ifade ettim, sulh cezanın matbu gerekçeleriyle taleplerimiz hep reddedildi" dedi.

AKP Grup Başkanı Bostancı'dan saldırıya kınama

Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Saldırıyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Öte yandan Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı (AKP) Naci Bostancı, sosyal medya hesabından yaşanan saldırıyı kınayan bir mesaj paylaştı.

Naci Bostancı'nın mesajında "Konya'daki vahşi katliamı nefretle kınamak için dahi dilde kelime bulamıyorum. Başımız sağolsun. Katiller mutlaka hesap verecek, adalet yakalarına yapışacaktır" ifadeleri yer aldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), ''Saldırıyla ilgili olayın bütün boyutlarının anlaşılması için girişimlerimiz sürüyor'' açıklamasını yaparak, Dedeoğlu ailesine yönelik saldırıyı ''Vahim ve korkunç katliam'' olarak niteledi.