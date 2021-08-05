Ümitcan Uygun bu kez Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü sonrası gözaltına alındı

5 Ağustos 2021, 12:38 +03 Güncelleme 26 dakika önce

Kaynak, DHA

Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen'in ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun, bugün bu kez önceki gece Ankara'da evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Çakır'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ümitcan Uygun, "uyuşturucu, uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek" suçundan tutuklandığı cezaevinden 17 Temmuz'da tahliye edilmişti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre ihbar üzerine Ankara'nın Mamak ilçesi Akdere semtindeki bir eve giden emniyet ekipleri bir ceset buldu. İnceleme sonucu cesedin 25 yaşındaki Esra Hankulu'na ait olduğu belirlendi.

Demirören Haber Ajansı (DHA) ise Uygun'un, Hankulu'nun ölümünden önceki gece, genç kadının evinde olduğunun iddia edildiğini aktardı.

DHA'nın haberine göre soruşturmayı derinleştiren polis, tanık ifadelerinden Hankulu'nun en son Ümitcan Uygun ile görüştüğünü belirledi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hankulu'nun ölümünün ilk belirlemelere göre uyuşturucu kullanımından kaynaklandığı tespit edildi. Ancak ölümü şüpheli görülen Hankulu'nun aynı gece arkadaşlarını arayarak psikolojisinin iyi olmadığını ve babasının mezarına gitmek istediğini söylediği belirtildi.

Yine DHA'nın haberine göre arkadaşlarının o gece Hankulu'nun yanına giderek geceyi birlikte geçirdikleri öğrenildi. Poliste ifade veren Hankulu'nun arkadaşları, aynı gece Ümitcan Uygun'un da evde bulunduğunu, Uygun'un sabah kendileri uyanmadan Hankulu'nun odasından ayrıldığını öne sürdü.

Evde yapılan aramada Hankulu'nun cep telefonu bulunamadı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bugün yaptığı açıklamada, Esra Hankulu'nun ölümünün bildirilmesi üzerine derhal konuyla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.

Açıklamada, "Olay günü evde bulunan F.G., D.C. ve Ü.U. isimli şahıslar gözaltına alındı. Soruşturmanın bulunduğu aşama, şüpheli sayısı dikkate alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheliler F.G., D.C. ve Ü.U.'un gözaltı süresinin bir gün süreyle uzatılmasına karar vermiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma etraflıca ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Ankara Mamak'ta Esra Hankulu ve Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan F.G. ve D.C.'nin, Hankulu'yu odasında hareketsiz yatarken buldukları ve ihbarda bulundukları bildirilmişti.

Esra Hankulu'nun cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardında otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı, Hankulu'nun vücudunda herhangi bir kesici alet ya da silahla yaralama izine rastlanmadığını aktardı.