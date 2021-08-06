Bodrum yangını: 'Cennet Mazı'dan geriye hiçbir şey kalmadı'
"Cennet Mazı denen yerden geriye bir şey kalmadı" diyor Mazı'da yaşayan Durmuş Albaz...
Türkiye'de birçok bölgede süren yangınlardan en çok etkilenen yerleşim birimlerinden biri de Bodrum.
Bodrum'un en güzel koylarından Mazı'da yangından geriye kül olmuş bir doğa kaldı.
BBC Türkçe ekibi Mazı'da yaşayanların yangınla mücadelesini görüntüledi.
Video: Evren Topaloğlu & Eran Hakim
Haberin başlığını atlayın ve okumaya devam edin
Bunlar da ilginizi çekebilir
Haberin sonu