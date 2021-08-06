Bodrum yangını: 'Cennet Mazı'dan geriye hiçbir şey kalmadı'

49 dakika önce

"Cennet Mazı denen yerden geriye bir şey kalmadı" diyor Mazı'da yaşayan Durmuş Albaz...

Türkiye'de birçok bölgede süren yangınlardan en çok etkilenen yerleşim birimlerinden biri de Bodrum.