Busenaz Sürmeneli: Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda boksta şampiyon oldu, Türkiye 2. altın madalyayı kazandı

52 dakika önce

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks kadınlar 69 kilo finalinde Busenaz Sürmeneli, Çinli rakibi Hong Gu'yu yenerek Olimpiyat şampiyonu oldu ve altın madalya almaya hak kazandı.

Türkiye böylece Olimpiyatlarda ikinci altın madalyasını kazanmış oldu.

Sürmeneli, Kokugikan Arena'da Çinli sporcu Hong Gu'yla karşılaştı.

İlk rauntta tutuk olduğu belirtilen Sürmeneli, beş hakemin sadece birinden tam puan alabildi. İkinci rauntun son 15 saniyesinde rakibine üst üste isabetli yumruklar atan Sürmeneli, bu sayede 5 hakemden de 10'ar puan alarak son raunta üstün girdi.

Sürmeneli, maçı kazanarak altın madalyayı aldı.

Maç sonrası göz yaşları içinde salondakileri selamlayan milli sporcu daha sonra kameralar karşısında, "Dede sana söz vermiştim. Sözümü tuttum" dedi.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Kasapoğlu, maç sonunda sarıldığı milli sporcuyu tebrik etti.

Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu da gümüş madalya kazandı.

Bugün Bulgaristan'dan rakibi Stoyka Zhelyazkova Krasteva'yla karşılaşan Çakıroğlu, ilk rauntta rakibinin kendisini köşelere sıkıştırmasına engel olamadı ve Bulgar boksör 5 hakemden de 10 puan aldı. Milli boksör, ikinci rauntta da sadece bir hakemden tam puan alabildi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı

Son rauntta da Bulgar sporcu üstünlüğünü korudu ve Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyatı gümüş madalya kazanarak tamamladı.

Çakıorğlu'nun daha önce de Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği bulunuyor.

Mete Gazoz, Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırdı

Milli Okçu Mete Gazoz, okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat altın madalyasını kazandırdı.

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Tokyo'da klasik yay bireysel kategoride mücadele eden milli sporcu Mete Gazoz, finalde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi yendi ve altın madalyanın sahibi oldu.