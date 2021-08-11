RTÜK üyesi Taşcı toplantıdan çıkarıldığını açıkladı, Başkan Şahin gerekçe olarak 'ihsas-ı rey' yapılmasını gösterdi

11 Ağustos 2021, 15:22 +03 Güncelleme 17 dakika önce

Kaynak, DHA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, kurulun bugünkü toplantısına katılımının engellendiğini açıkladı. RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi Taşcı, bu kararın, Kurul Başkanı Ebubekir Şahin'in teklifi sonrası AKP ve MHP kontenjanından seçilen üyelerin oylarıyla alındığını duyurdu. Şahin ise Taşcı'nın sadece, "ihsas-ı rey" yaptığı (oyunu belli etttiği) gerekçesiyle bazı televizyonlara yangın haberleri nedeniyle ceza verilmesinin görüşüldüğü sırada toplantıdan çıkarılmasını istediklerini söyledi. RTÜK, 6 kanala toplam 17 dosyadan oy çokluğuyla ceza verdi.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, toplantıdan çıkarılmasıyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Bunun gerekçesi yangın haberlerine 'özel hat' üzerinden sansür girişimini deşifre etmem ve yangın haberleriyle ilgili bugünkü Üst Kurul toplantısında ceza isteminin görüşüleceğini kamuoyuyla paylaşmam" dedi.

Taşcı açıklamasında, "Sosyal medya hesabım üzerinden dün yaptığım bilgilendirmede, RTÜK'ün talimatına rağmen yangına ilişkin haber ve görüntüleri paylaşan Fox TV, Habertürk, Halk TV, Tele 1 ve KRT hakkında ceza isteminin karara bağlanacağını duyurmuştum. Ne yönde bir karar çıkacağına, benim nasıl oy kullanacağıma ilişkin en ufak bir imada dahi bulunmadığım yaptığım paylaşımda açıkça görülecektir" ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin gizliliği kuralına her zaman özen gösterdiğini vurgulayan Taşcı, "RTÜK Üyesi olarak benim sorumluluğum, halkın haber alma hakkına ilişkin iktidarın RTÜK eliyle koymaya çalıştığı kısıtlamalara karşı çıkmaktır. Bu yöndeki düşüncelerimi ve eylemlerimi kamu yararı doğrultusunda toplumla paylaşmak da bu sorumluluğumun ve görevimin bir parçasıdır. Ne RTÜK Yasası'nda ne de başkaca bir mevzuatta benim bu özgürlüğümü kısıtlayacak bir düzenleme ve hüküm yoktur" dedi.

Kaynak, DHA

Taşcı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in bile "müzakerelerin gizliliği" kuralını ihlal ettiğini iddia edemediğini belirten Taşcı, "Varsa öyle bir iddiası buyursun kanıtlasın" dedi.

"Hukuktan yoksun, keyfi bu karar benim için yok hükmündedir" ifadelerini kullanan Taşcı, bunu yargıda tescil ettirmek için gerekli girişimlerde bulunacağını da açıkladı.

RTÜK Başkanı Şahin: Olayın çarpıtılmamasını rica ediyorum

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İlhan Taşcı'nın iddialarına Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Kaynak, @ebekirsahin

Hukuki bir terim olan "ihsas-ı rey", "oyunu belli etme" anlamına geliyor.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı daha önce, Kurul Başkanı Ebubekir Şahin'i, orman yangınları yayınlarıyla ilgili olarak televizyon yöneticilerini tehdit etmekle ve onlara "Yangınları göstermeyin yoksa size en ağır cezayı veririm" mesajı göndermekle suçlamıştı.