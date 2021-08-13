ÖTV indirimi: Otomobillerde Özel Tüketim Vergisi oranlarına esas matrah limitleri değişti, hangi araç ne kadar ucuzlayacak?

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Araç satışında Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) esas olan matrah sınırları artırıldı.

Matrah artırımı, motor hacmi 1,600 olan araçlarla 50 kW'ya kadar elektrikli motora sahip 1,800 cm3 motor hacimli hibrit araçların satışında geçerli olacak.

Böylelikle fiyatı 320 bin TL'ye kadar olan otomobillerin fiyatları yaklaşık yüzde 16 düşecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 1,600 cm3 motor hacmine sahip ve yüzde 45 ÖTV dilimine dahil olan, ÖTV matrahı 85 bin TL olan araçlarda matraha esas sınır 92 bin TL'ye, 85 bin TL ile 130 bin TL olanlarda 92 bin TL ile 150 bin TL'ye çıkarıldı.

Kaynak, Resmi Gazete

Bloomberg HT'nin haberine göre otomotiv sektörü uzmanı gazeteci Emre Özpeynirci, kararın hibrit otomobiller de olmak üzere otomobil satışlarını destekleyeceğini söyledi.

Emre Özpeynirci, "320 bin TL'ye kadar olan otomobiller yüzde 80'den yüzde 50 ÖTV dilimine inecek ve fiyatları yaklaşık yüzde 16 düşecek" dedi.

Özpeynirci, "Yeni düzenlemeler hibrit otomobil fiyatlarında da yüzde 16 indirim sağlayacak ve Türkiye'de üretilen Corolla hibrit ve Clio hibrit gibi yerli modellere de avantaj verecek" diye konuştu.

ÖTV düzenlemesiyle hangi otomobil ne kadar ucuzlayacak?

Bloomberg HT'nin haberine göre Sakarya'da üretilen Toyota Corolla Sedan Hybrid Flame e-CVT'in fiyatı 356 bin 400 TL'den 297 bin TL'ye inecek.

Renault Megane Joy 1.3 TCe'nin fiyatı 301 bin 900 TL'den 251 bin 500 TL'ye düşecek.

Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S'in fiyatı 317 bin 350 TL'den 264 bin 500 TL'ye gerileyecek.

Peugeot 2008 Allure Road Trip 1.2'nin fiyatı 289 bin TL'den 240 bin TL'ye inecek.