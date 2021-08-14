Kahramanmaraş'ta bir yangın söndürme uçağı düştü

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi.

Ekipler alevleri kontrol etmeye çalışırken söndürme çalışmalarına bir uçak ile iki helikopter de havadan destek veriyordu.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bölgeye uçak da sevk etmiştik ancak bir süre önce uçakla irtibat kesildi ve düştü. Şu an olay çok yeni. Uçağın düştüğü bölgeye çok sayıda ekip gönderdik." dedi.