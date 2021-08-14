Kahramanmaraş'ta bir yangın söndürme uçağı düştü
Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı düştü.
AA'nın haberine göre bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi.
Kahramanmaraş'ta bugün DHA'nın haberine göre yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkmıştı.
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyordu.
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Onikişubat ilçesinin Ilıca Mahallesi'ndeki Almalı mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıkması üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nce 10 arazöz ile 100 yangın söndürme işçisi sevk edildi.
Ekipler alevleri kontrol etmeye çalışırken söndürme çalışmalarına bir uçak ile iki helikopter de havadan destek veriyordu.
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bölgeye uçak da sevk etmiştik ancak bir süre önce uçakla irtibat kesildi ve düştü. Şu an olay çok yeni. Uçağın düştüğü bölgeye çok sayıda ekip gönderdik." dedi.