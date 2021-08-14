Haiti'de 7.2 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları olduğu açıklandı

19 dakika önce

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne göre depremin merkez üssü, Petit Trou de Nippes kasabasının 8 kilometre dışı. 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirilen depremin merkez üssü, nüfus yoğunluğu yüksek Port-au-Prince'e 150 kilometre mesafede.

Yetkililer can kaybı yaşandığını aktarırken ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.