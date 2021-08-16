HDP'ye kapatma davası: Anayasa Mahkemesi’nden savunma için ek süre istendi

15 dakika önce

AYM'nin talebe olumlu yanıt vermesi halinde, HDP'nin savunma süresi 90 güne kadar uzayabilecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı ikinci iddianameyi 7 Haziran'da AYM'ye göndermiş ve mahkemenin 21 Haziran'da yaptığı ilk incelemede de iddianame kabul edilmişti.