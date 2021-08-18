Covid aşısı: Bakan Koca, 3 doz aşının, 2 doz aşıya göre daha iyi koruma sağladığını söyledi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı etkililiği üzerine yapılan çalışmaların tamamlandığını söyledi ve "3 doz aşı olmuş kişilerin, 2 doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranında hem de hastaneye ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, koronavirüs salgını kapsamında gidilen normalleşme sürecinde herhangi bir değişikliğin olmadığını aktardı.

Bakan Koca ilgili çalışmanın 31 milyon aşılı insanın incelenmesi sonucunda yapıldığını belirtti ancak çalışma sonuçlarına ilişkin detaylı verileri açıklamadı.

Türkiye'de koronavirüse karşı yapılan ve 14 Ocak'ta başlayan yaygın aşılamada bugüne kadar, Pfizer-BioNTech ortaklığıyla üretilen mRNA aşısı ile Çin şirketi Sinovac'ın ürettiği inaktif aşı kullanıldı. Hala iki aşının kullanımı da devam ediyor. Haziran sonunda ise 3. doz aşılamaya başlanıldı.

İki doz Sinovac aşısı vurulmuş kişilerde uzun süre koruyuculuğunun az olması nedeniyle, bu kişilere pekiştirme dozu olarak ifade edilen 3. doz aşılar da tanımlandı. 3. dozda ise kişiler Sinovac ya da BioNTech aşısı olabildi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Türkiye'de yabancı ülkelere seyahat edeceklere yönelik 4. doz aşı uygulamasına da başlandı.

Dördüncü doz aşı uygulamasına ilişkin Twitter'da yaptığı açıklamada bazı ülkelerin gelişlerde yalnızca mRNA tür aşıları kabul ettiğini belirten Bakan Koca "İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur" ifadelerini kullandı.

'BioNTech aşısı için de üçüncü doz gerekebilir'

Türkiye'de üçüncü doz aşı uygulaması üzerinden henüz çok fazla zamanın geçmediğini belirten Bakan Koca, etkililik çalışmasının süre geçtikçe güncelleneceğini vurguladı.

Koca'nın aktardığına göre, 3 doz inaktif aşı olan insanlar ile 2 doz inaktif ve 1 doz mRNA aşısı olmuş insanlar benzer oranda korundu.

Ülkede mRNA aşı öncesinde ilk olarak inaktif aşı uygulamasına başlandığını belirten Koca, "2 doz inaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz olarak ister mRNA isterlerse de inaktif aşı olması gerekli olduğu anlaşıldı. 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımız içinse 3. doz çalışması yeni yapılmaktadır" diye konuştu.

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BioNTech CEO'su Uğur Şahin'in ürettikleri aşının 3. doz uygulamasının gerekebileceği yönündeki açıklamasını hatırlatan Koca şunları söyledi:

"Ülkemizde mRNA aşıları, inaktif aşılardan sonra kullanıma girdiği için bu konuda yeterli veri henüz yok. Ancak ön sonuçlar belirli süre sonra 2 doz mRNA aşısının da koruyuculuğun düşebileceğini gösteriyor. Önümüzde bir İsrail örneği var. Ancak kendi verilerimiz belirginleştikçe bu konudaki sonuçları hem sizlerle hem de dünya kamuoyuyla paylaşacağım."

BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin aşılarının delta varyantına karşı da etkili olduğunu söylemiş ve "Üçüncü doz aşının bağışıklığı yenilemek için yüksek bir değere sahip olabileceğini varsayıyorum. Ancak takviye aşılamanın ne zaman ve ne sıklıkta gerekli olacağını henüz bilmiyoruz" demişti.

'12 yaşından büyüklere aşı programı açıldı'

Üniversiteye kayıt olacak 18 yaşından küçük kişilerin de aşı yaptırabileceğini belirten Koca, ayrıca yurtdışına eğitime gidecek ve ilgili ülke kuralları gereği aşı olması gereken ancak yaş sınırına takılan çocukların da velilerinin müracaatı halinde aşı yaptırabileceklerini dile getirdi:

"E-Nabız web sayfasından girerek veliler, çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor. Bununla birlikte 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için de aşı tanımlaması yapılmış durumdadır."

Toplam 85 milyon doz aşı vuruldu

Bugün itibarıyla Türkiye'de 1., 2. ve 3. doz olmak üzere toplam 85 milyon 564 bin 637 doz koronavirüs aşısı uygulandı.

Bu aşılamaların yaklaşık 44 milyonunu 1. doz, yaklaşık 33 milyonunu 2. doz, yaklaşık 7 milyonunu da 3. doz oluşturuyor.

Ancak kaç kişiye hangi aşının uygulandığı ve aşılara göre aşılanmış kişilerde tespit edilen vaka sayısı gibi veriler ise bilinmiyor.