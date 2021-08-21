Heybeliada'daki orman yangını kontrol altına alındı

21 Ağustos 2021, 15:07 +03 Güncelleme 12 dakika önce

Kaynak, DHA

İstanbul Heybeliada'da Eski Değirmenyeri bölgesindeki ormanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilmesinin ardından yangının 14.55'te kontrol altına alındığı açıklandı.

Yangına müdahale için söndürme helikopteri yönlendirildi. Yangına müdahaleye ada sakinleri de katıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Yangınla ilgili Orman Genel Müdürlüğü ilk açıklamasında, yangının saat 13.07'de başladığı, ilk müdahalenin ise saat 13.10'da yapıldığı kaydedildi. Yangına 1 uçak, 3 helikopter ve 5 arazöz ile müdahalenin sürdüğü ifade edildi. Daha sonradan uçak sayısı 4'e, helikopter sayısı 5'e çıkarıldı.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Heybeliada'daki yangınla ilgili CNN Türk'e açıklamalarda bulundu. Gül, "Tüm insanlar canla başla sessizce ağlayarak müdahale etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gül, yangından kimsenin etkilenmediğini ve feribot seferlerinde aksama olmayacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Açıklama şöyle:

"Emniyet, İtfaiye ve Orman Harekât Merkezlerinden alınan bilgilere göre; bugün saat 13.15'te Adalar İlçemiz Heybeli ada Kuleli Köşk mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıkmıştır. Söz konusu bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir."

Kaynak, DHA

Heybeliada'ya Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler de sevk edildi. KEGM-3 botu, bölgedeki yurttaşların tahliyesini gerçekleştirdi. "Nene Hatun" gemisi ve KEGM-5 ve KEGM-6 botları da bölgeye yönlendirildi.