N'Sakala: Beşiktaşlı futbolcu, maç sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

52 dakika önce

Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantepspor deplasmanına giden Beşiktaş'ın deneyimli oyuncusu Fabrice N'Sakala sahada fenalaştı. N'Sakala'nın durumunun iyi olduğu bildirildi.

Maçın 71. dakikasında N'Sakala oyuncu topsuz alanda yere yığıldı. N'Sakala'ya ilk müdahaleyi yapmak üzere takım arkadaşı Necip Uysal gitti.

Saha içindeki müdahalenin tam olarak yeterli olmaması nedeniyle sahaya ambulans çağrılırken, 31 yaşındaki oyuncu ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, N'Sakala'nın hastaneye götürülürken bilincinin açık olduğu belirtildi.

Siyah-beyazlı ekibin açıklamasında, "Futbol Takımımızın Gaziantep ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice N'Sakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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N'Sakala'ya diğer futbol kulüplerinden de "geçmiş olsun" mesajları geldi.