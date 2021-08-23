Mersin Valiliği, AKP'li Zeynep Gül Yılmaz'ın aracını durduran polisler hakkında 'mevzuat dışına çıktıkları için' yasal işlem başlatıldığını açıkladı

13 dakika önce

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CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın paylaştığı, AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracını durduran polislere sert bir şekilde yanıt verdiği görülen videoyla ilgili, Mersin Valiliği açıklama yaptı.

Açıklamada, polislerin mevzuat dışına çıktığı gerekçesiyle hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi:

"İlimizde 18 Temmuz saat 18:30 sıralarında Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın arabasının durdurulması olayı ile ilgili olarak, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sosyal medya paylaşımı, olayı tamamen çarpıtmaktadır.

"Bahse konu olayda Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracı polis memurlarınca ihbar üzerine durdurulmuştur. Karayolları Trafik Kanunu'nun 71. Maddesi G Bendi'nde görev ve hizmet gerekleri ve güvenlik nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip araçlar sayılmıştır.

"Bu çerçevede milletvekilinin kullandığı araç bu kapsamda olmasına rağmen polis memurlarınca durdurulduktan ve milletvekili olduğu anlaşıldıktan sonra yarım saat bekletilmiştir. İlgili şube müdürünce sorgulamanın yanlış yapıldığı, aracın kaydının bulunduğu, bu bakımdan milletvekilinin aracının plakasının yanlış bildirildiği ihbarın yanlış olduğu söylenmesine rağmen bekletilmiş, ancak mesele İl Emniyet Müdürü'ne intikal ettikten sonra çözülebilmiştir.

"O esnada polis memurlarının yapması gereken, eğer tespit edilen ihlal var ise tutanak tutup ilgili kurumuna göndermektir. Ancak ön tahkikattan anlaşılmıştır ki, görevli memurlar yasal mevzuatın dışına çıkmışlardır. Bunun üzerine haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır."

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de, Mersin Valiliği'nin açıklamasını "Sabah akşam Türk Polisini aşağılayan ve bu konuda provokasyon yapan Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a cevaben, Mersin Valiliğimizin olayı tüm yönleriyle ifade eden açıklaması aşağıdadır." diyerek paylaştı.

Sosyal medyada tepki aldı

CHP'li Başarır, Pazar günü Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, "AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, kendisini trafikte durduran polislerimize 'şerefsiz' diyor ve iki polisimizi de bayram arifesi günü açığa aldırıyor!" ifadelerini kullanarak bir video yayımladı.

Paylaşımın ardından başta muhalefet partilerinden milletvekilleri olmak üzere sosyal medya kullanıcıları Yılmaz'a tepki gösteren paylaşımlar yaptı.