Türkiye, Finlandiya'yı 3-0 yendi, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 4'te 4 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı

Kaynak, TVF

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 4. maçında Finlandiya'yı 3-0 yendi.

Maçın üç setinde 25-19, 25-12 ve 25-15'lik skorlar kaydeden milli takım, şampiyonadaki dört maçında dört galibiyet aldı ve son karşılaşmalar öncesinde son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Ebrar Karakurt 16 sayıyla en skorer isim olurken; ona Zehra ve Tuğba 9, Hande ve Eda 6, Meryem ve Cansu 3, Yasemin ve Meliha 1 sayıyla katkı sağladı.

Avrupa Şampiyonası'nda yoluna kayıpsız devam eden Milliler, Romanya, Ukrayna ve İsveç'in ardından Finlandiya'yı da yendi ve bu dört maçta yalnızca 1 set kaybetti.

Milli takım, grubun son maçında yarın Hollanda ile liderlik mücadelesi verecek.

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Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı turnuvada 4 grupta 24 takım karşı karşıya geliyor. Gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan 16 ekip, 8'li finallerde mücadele edecek.

Turnuvada 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da; yarı finaller ve final ise Sırbistan oynanacak.