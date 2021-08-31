Ferhan Şensoy: Türk tiyatrosunun usta ismi hayatını kaybetti
Türk tiyatrosunun usta ismi, sinema ve televizyon oyuncusu Ferhan Şensoy, 70 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ferhan Şensoy'un kurucusu olduğu Ortaoyuncular Tiyatrosu'nun resmi hesabından yapılan açıklamada "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy'u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun…" denildi.
Ferhan Şensoy'un eski eşi Derya Baykal da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik çok üzgünüz…" dedi.
1 Temmuz'da geçirdiği iç kanama sebebiyle hastaneye kaldırılan Şensoy bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyordu.
Kızı Derya Şensoy'un o tarihte aktardığına göre usta tiyatrocu, Haziran ayında damarlarıyla ilgili bir operasyon geçirmiş ve ardından da yara yerinde bir komplikasyon yaşamıştı.
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Şensoy'un TSİ 02.30 sıralarında hayatını kaybettiği belirtildi.
Ferhan Şensoy kimdir?
Ferhan Şensoy, 26 Şubat 1951'de Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğdu. Annesi Müjgan Şensoy ilkokul öğretmeni, babası Yusuf Cemil Şensoy ise tüccar ve dönemin Çarşamba Belediye Başkanıydı.
Şensoy'un ilk öykü ve şiirleri 1969 yılında Yeni Ufuklar ve Soyut dergilerinde yayımlandı. Yazdığı skeçler de 1970'de Devekuşu Kabare'de oynanmaya başladı. Bir süre Galatasaray Lisesi'nde de okuyan Şensoy, aynı yıl Çarşamba Lisesi'nden mezun oldu.
1971 yılında Grup Oyuncuları çatısı altında ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşayan Şensoy, 1972-1975 yılları arasında Fransa ve Kanada'da tiyatro eğitimine ve çalışmalarına Jerome Savary, Andre-Louis Perinetti gibi isimlerle devam etti. 1975'te Montreal'de Ce Fou De Gogol adlı oyunuyla En İyi Yabancı Yazar ödülünü aldı. Yine Montreal'de Theatre De Quatre - Sous'ta da, yönetmenliğini yaptığı Harem Qui Rit isimli müzikalde oynadı. Aynı yıl Türkiye'ye döndü.
Türkiye'ye dönmesinin ardından, 1976'da Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda, yazarlığını da yaptığı Dur Konuşma Sus Söyleme adlı oyunda rol alan Şensoy, Türk Yazarları Tiyatrosu'nda da oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Aynı yıl ilk televizyon skeçlerini yazmaya başlayan Şensoy, Ali Poyrazoğlu'yla beraber rol aldığı bu skeçlerin birinde, bir garson rolüyle ilk kez televizyona çıktı. Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu'nda oyunculuk yapan Şensoy, yine 1976'da TRT'ye ve Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda çeşitli skeçler yazdı.
Şensoy, 1978'de, ilk kitabı Kazancı Yokuşu'nun yayımlanmasının ardından, yönetmenliğini Temel Gürsu'nun yaptığı Kızını Dövmeyen Dizini Döver ile ilk kez bir film çalışması yaptı. Aynı yıl Mete İnselel ile Anyamanya Kumpanya Tiyatrosu'nu kurdu ve kendi eseri olan, İdi Amin Avantadan Lavanta oyununda rol aldı ve yönetmenlik yaptı.
Yine 1978'de, yazdığı Bizim Sınıf adlı televizyon dizisi ikinci bölümden sonra öğretmenlerin manevi şahsiyatını tezyif ettiği gerekçesiyle TRT'de yasaklandı. Daha sonra Bizim Sınıf, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda sahnelendi.
Şensoy'un oyuncu olarak katıldığı Evdekiler ve Giyim Kuşam Dünyası televizyon dizileri de yayından kaldırıldı. 1978'de Anyamanya Kumpanya'dan ayrılan Şensoy, daha sonra Ayfer Feray Tiyatrosu'na geçti ve oyunculuğa burada devam etti. 1979'da, TRT'de, kendi yazdığı Sizin Dershane dizisinde oyunculuk yapan Şensoy, Ayfer Feray Tiyatrosu'nda da yine kendi yazıp yönettiği ve müziklerini yaptığı Hayrola Karyola oyununda rol aldı. Stardust Gece Kulübü'nde, yazdığı Dedikodu Şov isimli bir kabare gösterisini, Adile Naşit, Perran Kutman, Pakize Suda, Sevda Karaca ve İstanbul Gelişim Orkestrası'yla sahneleyen Şensoy, aynı kulüpte, Arda Uskan'ın yazıp, Fuat Güner'in müziklerini yaptığı Kukla ve Kuklacı Kabare gösterilerinde rol aldı.
1980 yılında Ortaoyuncular adıyla kendi tiyatrosunu kuran Şensoy, tiyatrosuyla ilk oyununu 14 Mart 1980'de Harbiye'de, Yapı Endüstri Merkezi Salonu'nda sergiledi.
Şensoy ayrıca günümüze dek onlarca oyunun oynandığı Ortaoyuncular'ın bünyesinde, ayrıca Nöbetçi Tiyatro adlı bir gençlik grubu kurarak, yeni tiyatro sanatçılarının yetiştirilmesine katkıda bulundu.
Ferhan Şensoy, ilk kez 7 Mart 1987'de oynadığı tek kişilik gösterisi "Ferhangi Şeyler"i yıllarca sahnelemişti.
Şensoy geleneksel Türk tiyatrosunun simgesi olan kavuğu Münir Özkul'dan devralmış ve 2016 yılında Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle Rasim Öztekin'e devretmişti.
Ferhan Şensoy Oyunları
- Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi? (2017)
- Masal Müfettişi (2013)
- Nasri Hoca ve Muhalif Eşeği (2012)
- İşsizler Cennete Gider (2010)
- Ruhundan Tramvay Gecen Adam (2010-2011)
- 2019 - Bilimsiz, Kurgusal Güldürü (2009-2010)
- Boşgezen ve Kalfası (2008-2009)
- Fername 2007-2009
- Kötü Çocuk 2007 - Ali Çatalbaş
- Aşkımızın Son Durağı 2006
- Kiralık Oyun 2005
- Uzun Donlu Kişot 31 Mart 2004-2005
- Beni Ben mi Delirttim? 24 Ekim 2003
- Biri Bizi Dikizliyor 2002-2003
- Kahraman Osman 2002-2003
- Kökü Bitti Zıkkım Zulada 29 Kasım 2001-2002
- Sahibinden Satılık 1. El Ortaoyunu 9 Şubat 2001-2002
- Fişne Pahçesu 2000-2002
- Şu An Mutfaktayım 12 Mart 1999-2000
- Parasız Yaşamak Pahalı 14 Ocak 1999-2000
- Çok Tuhaf Soruşturma 13 Mart 1998-2000
- Haldun Taner Kabare 1997-1998 - Haldun Taner
- Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri 1996 - Anca Visdei, Ferhan Şensoy
- Felek Bir Gün Salakken 1995
- Üç Kurşunluk Opera 1995-1996
- Şu Gogol Delisi 1994-1996
- Kırkambar-Gece Tiyatrosu 1994
- Seyircili Seyir Defteri 1994-1995
- Köhne Bizans Operası 1993
- Parasız Yaşamak Pahalı 1993
- Güle Güle Godot 1992-1993
- Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu 1991 - Cihan Öksüz
- Yorgun Matador 1990-1991 - Pierre-Henry Cami
- Kahraman bakkal süpermarkete karşı 1990-1991
- Soyut Padişah 1989-1990
- Don Juan ile Madonna 1988-1989 Anca Vısdeı
- Ferhangi Şeyler 1987'den itibaren yıllarca aralıksız sürdü
- Keşanlı Ali Destanı 1986 - Haldun Taner, Yönetmen: Ferhan Şensoy (İstanbul Şehir Tiyatroları)
- İçinden Tramvay Geçen Şarkı 1986 - Karl Valentin, Ferhan Şensoy
- Muzır Müzikal 1986
- Eşek Arıları 1986 - Aristophanes
- Hayrola Karyola 1985-1986
- Fırıncı Şükrü, Deli Vahap, Nuri ve ötekiler 1983
- Kiralık Oyun 1983
- Eski Moda Komedya 1983 - Aleksiev Arbuzov
- Anna'nın 7 Günahı 1983-1984 - Bertolt Brecht
- En Büyük Romülüs Başka Büyük Yok 1982 - Friedrich Dürrenmatt, Ferhan Şensoy
- Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı 1981-1983
- İstanbul'u Satıyorum 1980-1985
- Şahları da Vururlar 1980-1985
- Dedikodu Şov 1979 (kabare gösterisi)
Ferhan Şensoy Filmleri
- Muhalif Başkan (2013)
- Son Ders: Aşk ve Üniversite - Saffet Ercan Hoca (2008)
- Pardon - İbrahim (2004)
- Şans Kapıyı Kırınca - Presidente Carlos ve Kuddusi Yurdum (2004)
- Büyük Yalnızlık (1989)
- Bir Bilen (1986)
- Parasız Yaşamak Pahalı (1986)
- Köşedönücü - Köşedönücü (1985)
- Kızını Dövmeyen Dizini Döver (1977)
- Aşk Dediğin Laf Değildir (1976)