Türkiye, Polonya engelini geçerek Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

6 dakika önce

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda başarılı bir grafik çizen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Çekya'yı yenerek çeyrek finale namağlup gelmeyi başarmıştı.

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Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı turnuvada 4 grupta 24 takım karşı karşıya geliyor. Gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan 16 ekip, 8'li finallerde mücadele edecek.

Turnuvada 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da; yarı finaller ve final ise Sırbistan oynanacak.