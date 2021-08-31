Türkiye, Polonya engelini geçerek Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Türkiye Milli Takımı

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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale çıktı.

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde Polonya ile Bulgaristan'ın Filibe kentinde oynanan maçta karşılaştı.

"Filenin Sultanları", ilk seti 25-18, ikinci seti 25-14, üçüncü seti 25-23 aldı. Polonya'yı eleyerek şampiyonanın yarı finaline yükseldi.

Türkiye, yarın oynanacak Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda başarılı bir grafik çizen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Çekya'yı yenerek çeyrek finale namağlup gelmeyi başarmıştı.

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Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı turnuvada 4 grupta 24 takım karşı karşıya geliyor. Gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan 16 ekip, 8'li finallerde mücadele edecek.

Turnuvada 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da; yarı finaller ve final ise Sırbistan oynanacak.