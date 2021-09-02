Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi: Türkiye'den Çankaya Üniversitesi de var

35 dakika önce

Kaynak, CANKAYA UNIVERSITESI

İngiltere'de yüksek öğrenimle ilgili yayımlanan Times Higher Education (THE) dergisinin, "Dünyanın En İyi Üniversiteleri" listesinde ilk 500'e Türkiye'den Çankaya Üniversitesi girdi.

Times Higher Education'ın 2021 yılına ilişkin sıralamasında, Koç ve Sabancı Üniversiteleri ise ilk 600'de yer aldı. Sıralamada ilk 800'e giren üniversiteler, Bilkent ve Hacettepe üniversiteleri ile İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi oldu.

2020'deki sıralamada ise Çankaya ve Sabancı Üniversiteleri ilk 500'e girmişti.

Dergi, bu sıralamayı yaparken öğretim kurumlarının bilimsel araştırmalarını, uluslararası çalışma ve konumlarını, gelirlerindeki artışları ve listede geçen yıl bulunduğu sıralama gibi 13 unsuru göz önüne alıyor.

ABD yine en gözde ülke

Bu yıl da ABD ve İngiltere'den üniversiteler en üst sıralarda yer aldı.

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi, 6 yıldır listede dünyanın en iyi üniversitesi olarak ilk sıradaki yerini koruyor.

Oxford Üniversitesi'ni ikinci sırada iki farklı üniversite, ABD'den California Institute of Technology ile Harvard üniversiteleri izledi. Stanford Üniversitesi dördüncü, Massachusetts Institute of Technology beşinci sırada yer buldu.

Sıralamada toplam 99 ülke ya da bölge yer aldı. 27 ülkeden en az bir üniversite, ilk 200'e girdi.