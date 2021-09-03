Büyüme ve enflasyon rakamları ne anlama geliyor, fiyatları nasıl etkileyecek?

16 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye ekonomisi 2021'in ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüdü. Ağustos ayında ise enflasyon yıllık yüzde 19,25 seviyesine çıktı.

Peki büyüme ve enflasyonda meydana gelen bu değişiklikler ne anlama geliyor? Bu durum sokağa ve alım gücüne nasıl yansıyacak?

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ve ekonomist Özlem Derici Şengül ile değerlendirdik.

Haber & Video: Neyran Elden