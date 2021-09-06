Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP MYK tarafından 'uyarı cezası' istemiyle disipline sevk edildi

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

6 Eylül 2021, 15:56 +03 Güncelleme 18 dakika önce

Kaynak, DHA

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), katıldığı bir programda, tüp bebek tedavisi için kendisinden yardım isteyen bir kadınla ilgili anısını anlatırken kullandığı ifadeler nedeniyle, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "uyarılması" istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan MYK'de, Özcan'ın durumu da ele alındı.

Toplantıda, kullandığı ifadeler nedeniyle Tanju Özcan'ın "özür dilemesi" de göz önüne alınarak, "uyarma" istemiyle disipline sevki kararlaştırıldı.

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Özcan'ın sözlerini onaylamalarının mümkün olmadığını söyledi.

Faik Öztrak, "Ama kendisi de hatasını anlayarak özür diledi. Bu özrü de dikkate alarak uyarılması talebiyle disipline sevkedilmesine, MYK'da oybirliğiyle karar verildi" dedi.

Kaynak, DHA

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı YouTube programında, kendisinden tüp bebek tedvavisi için yardım isteyen kadınla ilgili bir anısını anlatırken, " 'Benim bebeğim olmuyor, bana yardımcı olabilir misiniz?' dedi...'Hanımefendi' dedim ben size nasıl yardımcı olabilirim o konuda? Meğer kadıncağız tüp bebek tedavisi görmek istiyormuş..." ifadelerini kullanmıştı.

Tanju Özcan'ın bu sözleri kamuoyu ve sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuş, partisi içinde de tepki çekmişti.

Özcan'ın, kentte yaşayan yabancı uyruklulara ve mültecilere, su faturası ve vergide 10 kat zam yapacağını söylemesi de tartışma yaratmıştı.

Tepkilere karşın tavrında ısrar eden Özcan, "Geri adım atmayacağım, fazlasını da yapacağım" demişti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen ay Tanju Özcan hakkında "görevi kötüye kullanma", "nefret ve ayrımcılık" suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nin yanı sıra birçok kişi Tanju Özcan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak, DHA