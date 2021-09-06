Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'ya 3-1 mağlup oldu

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Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki 4. maçında Hollanda'ya 3-1 mağlup oldu ve şampiyonadaki ilk yenilgisini aldı.

İlk set, Türkiye'nin 25-22 üstünlüğüyle sona erdi. Hollanda diğer üç seti sırasıyla 25-27, 25-27 ve 23-25 alarak maçın galibi oldu.

Türkiye, Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda daha önce C Grubu'nda sırasıyla Rusya ve İspanya'yı 3-1, Kuzey Makedonya'yı da 3-0 mağlup etmişti.

Filenin Efeleri, üç galibiyet sonrası 24 takımlı turnuvada son 16 turuna kalmıştı.

Türkiye grubundaki beşinci ve son maçında Çarşamba günü TSİ 21.00'de ev sahibi Finlandiya'yla karşılaşacak.

Grupta sıralama son maçların ardından netleşecek ve Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi belli olacak.

Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu ve çeyrek final karşılaşmaları Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nde, yarı final ve final karşılaşmaları ise Polonya'da oynanacak.