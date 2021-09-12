MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Pençe-Şimşek bölgesinde bir üs bölgemizden çıkan emniyet unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

İdlib'de dün iki asker hayatını kaybetti

Suriye sınırında dün komutanlarla bir araya gelen Hulusi Akar, yaptığı açıklamada "Haince, alçakça bir saldırı sonucu arkadaşlarımız şehit oldu. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacak. Buradaki mücadele devam edecek. Bu mücadelede sona gelmeden 'Bir şey bitti' diyemeyiz" ifadelerini kullanmıştı.