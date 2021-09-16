Ormanlar yangın sonrası nasıl 'iyileşiyor'?

  • Efe Öç
  • BBC Türkçe

Türkiye tarihinin en büyük orman yangını sezonunu geçirdi.

Marmaris, Manavgat ve Bodrum başta olmak üzere çıkan yangınlarda 160 bin hektar alan kül oldu.

Yanan alanlarda yeşillenmeler başlamış durumda.

Yetkili isimlere ve akademisyenlere, bu alanlara nasıl müdahale edilmesi gerektiğini sorduk.