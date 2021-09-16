Ormanlar yangın sonrası nasıl 'iyileşiyor'?
- Efe Öç
- BBC Türkçe
Türkiye tarihinin en büyük orman yangını sezonunu geçirdi.
Marmaris, Manavgat ve Bodrum başta olmak üzere çıkan yangınlarda 160 bin hektar alan kül oldu.
Yanan alanlarda yeşillenmeler başlamış durumda.
Yetkili isimlere ve akademisyenlere, bu alanlara nasıl müdahale edilmesi gerektiğini sorduk.
- Orman yangınları artıyor mu, iklim değişikliği ile nasıl bir bağlantısı var?
- Türkiye'nin ormanlarına ne oluyor, yangın riski nasıl arttı?
- Orman yangınlarıyla ilgili hangi iddialara ne yanıt verildi?
- Economist: Türkiye iklim değişikliğinin şiddetlendirdiği onlarca yıllık çevre tahribatının ceremesini çekiyor