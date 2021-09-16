Galatasaray Lazio’yu 1-0 yendi, UEFA Avrupa Ligi’nde grup maçlarına galibiyetle başladı

16 Eylül 2021, 21:44 +03 Güncelleme 33 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Galatasaray, UEFA Avrupa LiPedrgi'nde G Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'nın Lazio takımını İstanbul'da 1-0 mağlup etti. Sarı Kırmızılılara galibiyeti getiren golü 67. dakikada Lazio'nun kalecisi Strakosha kendi kalesine attı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray'ın gole en çok yaklaştığı an 23. dakikada Morutan'ın direkten dönen şutuydu.

İkinci yarıda ise iki takımın da daha fazla pozisyonu vardı.

Lazio'da Luis Alberto, Milinkovic, Pedro Rodriguez, Lazzari; Galatasaray'da ise Cicaldau gole yaklaşan isimler oldular.

Ancak maç Strakosha'nın büyük hatasıyla kendi kalesine attığı golle 1-0 Sarı Kırmızılıların üstünlüğüyle tamamlandı.

G Grubu'nun diğer maçında Rusya'da Lokomotiv Moskova ile Marsilya 1-1 berabere kaldı. Marsilya'nın golünü 59. dakikada penaltıdan milli futbolcu Cengiz Önder attı.

İkinci maçlar 30 Eylül'de

Galatasaray G Grubu'ndaki ikinci maçında 30 Eylül'de deplasmanda Marsilya'yla karşılaşacak.

Aynı gün Roma'da Lazio, Lokomotiv Moskova'yo konuk edecek.

Kaynak, Getty Images

D Grubu'nda ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşan Fenerbahçe'nin gruptaki diğer rakipleri ise Olympiakos ve Antwerp.

UEFA Avrupa Ligi'nde sekiz grubu ilk sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna kalacak.

Sekiz grup ikincisi ise Şampiyonlar Ligi'nden elenen sekiz grup üçüncüsüyle eşleşecek.