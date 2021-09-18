Muharrem İnce'nin yeniden genel başkan seçildiği Memleket Partisi Kurultayı'nda hangi mesajlar öne çıktı?

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

21 dakika önce

Kaynak, MEMLEKET PARTİSİ

Memleket Partisi'nin 1. Olağan Kurultayı'nda, Kurucu Genel Başkan Muharrem İnce, tek aday olarak girdiği seçimde, delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi.

Kongre sürecinin tamamlanmasıyla, İnce'nin şimdiden "cumhurbaşkanı adaylığını" ilan ettiği Memleket Partisi, kurultay sonuçları kesinleştiğinde 2023'teki genel ve cumhurbaşkanlığı seçimine "girme ehliyetini" de almış olacak.

Muharrem İnce, henüz CHP'den ayrılmadan önce; 4 Eylül 2020'de başlattığı 'Memleket Hareketi'ni, 17 Mayıs'ta aynı adla partileştirdi. 54 il kongresinin tamamlanmasının ardından da 3 ay gibi bir sürede partisini 1. Olağan Kurultay'a götürdü. Hızlı kurultay kararında ise İnce'nin de açıkladığı gibi "erken seçim dedikoduları" etken oldu.

Pandemi koşulları nedeniyle geçen yıl, CHP'nin açık havada "seyircisiz" yaptığı kurultayı eleştiren İnce, partisinin kurultayını Ankara'nın en büyük kapalı alanlarından olan ve "kurultaylar salonu" olarak da adlandırılan Ankara Spor Salonu'nda partililere ve konuklara açık gerçekleştirdi.

'Mustafa Kemal'in askerleriyiz!'

Kendilerini "Atatürkçü, demokrat" parti olarak niteleyen Memleket Partisi'nin kurultayında da "ulusalcı, Atatürkçü" değerler öne çıktı. Salonda sık sık, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Mustafa Kemal'in ordusu işbaşında" sloganları atıldı.

İnce, "Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışından 102 yıl sonra yeniden bağımsızlık, yeniden diriliş" için yola çıktığı anonsuyla kürsüye davet edildi. Parti şarkılarının yanı sıra 'Memleketim' şarkısı 'Gençlik Marşı', 'Biz Atatürk Gençleriyiz' marşları çalındı. İnce de konuşmasında "Bizim farkımız, bizim ruhumuz Kuvayı Milliye ruhu. Biz o kara kalpaklılardan alıyoruz gücümüzü, Atatürk'ten, milli mücadeleden alıyoruz" vurgusu yaptı

CHP temsilci gönderdi

Kurultay'a AKP, MHP ve HDP'den temsilci de, mesaj da gönderilmedi. Buna karşın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın da aralarında bulunduğu 9 partiden temsilciler katılım sağladı. Cumhur ittifakında yer alan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise mesaj gönderdi.

Eşi Ülkü İnce ile kurultay salonuna gelen ve tur atan İnce, daha sonra, "emekli maaşından" partisine bin lira bağış yaptı. Anonslarda, Parti gelirlerinin "Hazine, ya da belediyeden değil, emekle kazanılan bağışlardan" sağlandığı vurgusu yapıldı.

Kaynak, MEMLEKET PARTISI

'Ne Cumhur, ne Millet, tek yol memleket'

Hem AKP ve MHP'nin oluşturduğu "cumhur ittifakı" hem de eski partisi CHP'nin başını çektiği 'Millet İttifakı'na mesafeli olduğu mesajı veren İnce'nin bu tutumu kurultay salonuna da yansıdı. İnce'nin slogan haline getirdiği ve salonun bir tarafını boydan boya kaplayan "Ne cumhur, ne millet tek yol Memleket" yazısı da partinin bir anlamda 'siyasi duruşu'nu özetler nitelikteydi.

'Atatürk de bizim Fatih Sultan Mehmet de'

Kasım 2002'de ilk kez Yalova Milletvekili seçildiğinde Meclis'teki yemin töreni görüntüleriyle başlayan kısa bir sinevizyon gösterisinin ardından kürsüye çıkan Muharrem İnce, son dönemdeki bazı açıklamaları nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı eleştirerek başladı:

"Bir din adamı her gün ekranlarda fetva veriyor. Günaydını konuşuyor, karidesi konuşuyor ama yurtlarda tecavüze uğrayan çocukları konuşmuyor. İktidar ise buna ses çıkarmıyor. Sen 'günaydın' denmesine laf ediyorsun, sen Tayyip Erdoğan'ın şeyhülislamı mısın? Günaydın da bizimdir, aleyküm selam da bizimdir. Atatürk de bizimdir. Fatih Sultan Mehmet de bizimdir. Sana soracak halimiz yok. İşine bak, önüne bak. Yurtlarda tacizleri tecavüzleri, haramı helali anlat."

'Eski partimde ne zorluk yaşadıysam, rakibime yaşatmayacağım'

CHP'deyken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile iki kez adaylık yarışına giren, ancak kaybeden İnce, Memleket Partisi tüzüğünü, "Eski partisindeki yanlışların yapılmaması" ilkesi üzerine oluşturduklarını söyledi.

Yeni parti kurmalarının nedenini "iktidarla muhalefet birbirine benziyorlar Türkiye'ye demokrasi vaat ediyorlar, ama kendi içlerinde demokrasiyi sıfırlıyorlar" diye açıklayan İnce, genel başkanlık ve cumhurbaşkanı adayının parti üyelerinin oylarıyla belirlenmesi sistemini getirdiklerini ve kendisinin de 12 bin 783 üyenin oyuyla aday olduğunu anımsattı:

"Eski partimde hangi zorlukları yaşadıysam, beni ekarte etmek için hangi ayak oyunlarını hangi tüzük oyunlarını yaptılarsa, parti tüzüğümü yazarken arkadaşlarıma şöyle söyledim; bana yapılanların hiçbirisini yarın bana rakip olacak kişiye yapmayacağım. Yani 1100 imza toplayıp 700 oy almayacağız. O nedenle genel başkan adaylığı dâhil, 250'den fazla imza toplanmayacak, delege ağalığına son verilecek."

Kaynak, MEMLEKET PARTISI

'Cumhurbaşkanı aday adayıyım'

İnce'nin, CHP'de yeniden cumhurbaşkanı adayı olma umudu kalmadığı için yeni parti kurma kararı aldığı sır değil. İnce de konuşmasında hedefinin "cumhurbaşkanı olmak" olduğunu sık sık vurguladı. Muhalefetin, cumhurbaşkanı adayı belirleme stratejisini eleştiren İnce, muhalefetin seçmene "geçiş dönemi ve 2 yıl sonra seçim" vaat ettiğini savundu, "Böyle bir vaat olur mu? Soruyorlar, iktidar mı muhalefet mi ? İkisi ne yanlış yolda" dedi.

Diğer muhalefet partileri gibi "son dakikada, ya da dışarıdan birini" aday gösterme niyetleri olmadığını, ancak adaylık kararını da partisinin üyelerinin vereceğine dikkat çekti:

"Biz elli artı bir olmaya, Türkiye'yi yönetmeye talibiz. Cumhurbaşkanı aday adayıyım. Ama sandığı koyacağız bütün üyelerin önüne. Belki başka bir vatan evladı çıkar, üyeler karar verecek. Yarın tartışmalı bir konu oldu diyelim. Genel başkan, MYK karar vermeyecek. Bütün üyelerle referandum yapacağız."

Konuşmasında iktidarı eleştiren İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde neler yapacaklarını da anlattı.

"Talan, yalan, IBAN siyasetini değiştirme" sözü veren İnce, göçmenlerle ilgili sorunu da "Esat'la anlaşıp çözeceklerini" söyledi. Göçmen krizinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tutan İnce, "Bodrum'da tatil yaptılar. Dostum Esat'tan kanlım Esat'a geçtiler. Memleket Partisi iktidarında bayramda Şam'a Halep'e gidersin ama geri gelemezsin. Esat'la anlaşıp Şam'a büyükelçi atayacağız ve Suriyelileri memleketlerine göndereceğiz" dedi.

Kaynak, MEMLEKET PARTISI

Tarımdan dış politikaya, eğitimin sorunlarına kadar partisinin hedeflerini anlatan İnce, Cumhurbaşkanı seçilmesi halindeki ilk kararnamesinin "çocuk bezinden KDV'yi kaldırmak" olduğunu belirtirken de "Koca Türkiye Cumhuriyeti çocuğun kakasına mı kaldı kalkınmak için" eleştirisini yöneltti.

'Kürt sorununu özgürlüklerle çözeceğiz'

İnce konuşmasında 'Kürt sorununun çözümü'ne ilişkin önerisini de açıkladı ve "demokrasiyle çözme" vaadinde bulundu:

"Kürt sorununu biz çözeceğiz. İmparatorluk torunlarıyız. Kimimiz Türk'üz, kimiz Kürt'üz, kimimiz Sünni kimimiz Aleviyiz ama hepimiz Türk milletinin paçasıyız. Kürt sorununu polisiye tedbirlerle değil demokrasiyle özgürlüklerle çözeceğiz. Evrensel kuralları uygulayarak çözeceğiz."

'Seçime girme ehliyeti için acele kurultay'

Kurultay, Ankara'nın en büyük kapalı alanında yapılmasına karşın, salonun ancak üçte biri doldu. İnce konuşmasında, bu duruma da açıklık getirdi ve nedenini, partisinin henüz 3 ay önce kurulması ve sadece 54 il kongresini tamamlamış olmasına bağladı. İnce, "acelelerini", "seçime girme ehliyetini almak" olarak açıkladı:

"Biz üç aylık bir partiyiz. Her babayiğidinin harcı değil üç ayda yapmak. 54 vilayette temsilciliğimiz var. 81 ilde de olacak. Acele yapmamızın nedeni, seçime girmek araba kullanmak gibidir. Ehliyetin olması gerekir. Biz bugün ehliyet alıyoruz ehliyet. 81 il olduğunda gör sen şenliği. Onu da en kısa zamanda yapacağız."

Muharrem İnce tek aday olduğu kurultayda 750 kurultay delegesinin oylarıyla yeniden genel başkan seçildi.