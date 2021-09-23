Merkez Bankası faiz kararı: Politika faizi yüzde 18'e düşürüldü

23 Eylül 2021, 14:04 +03 Güncelleme 11 dakika önce

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 19'dan yüzde 18'e indirdi. Böylece TCMB, Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlık döneminde ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu. Karar sonrası güne 8,63 seviyesinde başlayan Dolar/TL kuru 8,80'u aştı.

Anadolu Ajansı'nın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, TCMB'nin politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit bırakacağını tahmin etmişti. TCMB'nin düzenlediği Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de benzer sonuçlar vardı.

Bloomberg HT anketine göre ise sadece Uluslararası Finans Enstitüsü 50 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyordu

TCMB, Ocak ve Şubat aylarında politika faizini yüzde 17 seviyesinde tutmuştu.

Mart ayında 200 baz puanlık artırım kararı ile faizin yüzde 19'a yükseltilmesi sonrası Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınmıştı.

'Çekirdek enflasyon vurgusu'

Ağbal'ın yerine göreve atanan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu geçmişte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktisatçılar tarafından eleştirilen "Faiz neden, enflasyon sonuçtur" görüşüne paralel bir şekilde, faiz artışının enflasyonda da artışa yol açacağını savunmuş bir isim.

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Şahap Kavcıoğlu, göreve gelmesi sonrası ise "Politika faizini güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz" demişti.