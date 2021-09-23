Erdoğan, Türkiye'de Kürt sorunu olmadığını söyledi: Biz bu işi çoktan çözdük, aştık, bitirdik

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu için gittiği ABD'nin New York kentinde gazetecilerle bir araya geldi. Türkiye'de Kürt sorunu olmadığını söyleyen Erdoğan, "Yok Kürt sorununu çözmektir, yok şudur, yok budur…Türkiye'de böyle bir sorun yok. Biz bu işi çoktan çözdük, aştık, bitirdik" dedi.

New York'taki Türkevi'nde gazetecilerle bir araya gelen Erdoğan, çözüm sürecindeki 'muhatap' tartışmalarını değerlendirdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çözüm süreci için HDP'nin muhatap alınması gerektiğine dair sözleriyle başlayan tartışmaya İYİ Parti, MHP, DEVA Partisi ve HDP de katılmıştı. Tartışma, HDP içinden de farklı görüşlerin gelmesine yol açmıştı.

"Şu anda Cumhur İttifakı bu işin tek çözüm noktasıdır " diyen Erdoğan ise, şöyle devam etti:

"İmralı mıdır, değil midir, bu, onların sorunu. HDP midir, şu mudur, bu mudur… Varsın bu şekilde yola devam etsinler. Cumhur İttifakı olarak biz bu çözümün mücadelesini sürdürüyoruz. Çünkü bizim kitabımızda birlik , beraberlik , kardeşlik var ve bununla da bu yolda devam ediyoruz.

"'Yok Kürt sorununu çözmektir, yok şudur, yok budur…' Türkiye'de böyle bir sorun yok. Biz bu işi çoktan çözdük, aştık, bitirdik. Eğer birliğe, beraberliğe, kardeşliğe inananlar varsa buyursunlar hep beraber yola devam edelim."

Kılıçdaroğlu'nun "İmralı meşru bir organ değil. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz" sözleriyle tırmanan tartışma sonrası, HDP Van milletvekili ve eski eş bakanı Sezai Temelli, çözüm için İmralı Cezaevi'ndeki Abdullah Öcalan'a işaret etmişti.

Temelli'nin Pazar günü yaptığı paylaşıma yanıt, HDP içinden, beş yıla yakın süredir Silivri Cezaevi'nde tutuklu yargılanan eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'tan gelmişti.

Demirtaş Twitter'dan "Benim bildiğim HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere, Türkiye'nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir, irade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak TBMM'dir" paylaşımında bulunmuştu.

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na, "HDP'yi meşru organ görmek demek, PKK'yı muhatap almak demektir" sözleriyle tepki göstermişti.

Son olarak Abdullah Öcalan'ın avukatları bir açıklama yaparak "Kürt sorununun kalıcı çözümü için en önemli muhatap müvekkilimizdir" demişti.

'Biden ile iyi başladık diyemem'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta yaptığı açıklamalarda ABD-Türkiye ilişkileri, Afganistan'daki gelişmeler ve göç dahil farklı gündem maddelerine değindi.

Erdoğan ABD ile ilişkiler için "İki NATO ülkesi olarak şu andaki gidiş pek hayra alamet değil" yorumunda bulundu.

Başbakanlık ve devam eden cumhurbaşkanlığı dönemini kapsayan 19 yıllık süreçte ABD'nin eski başkanları George W. Bush, Barack Obama ve Donald Trump ile "iyi çalıştığını" söyleyen Erdoğan, "Ama Sayın Biden ile iyi başladık diyemem" dedi.

ABD'nin F-35'ler konusunda verdiği sözleri tutmadığını belirten Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakın biz F-35'leri aldık, 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık ve bu F-35'ler bize teslim edilmedi. Amerika önce bunu bir defa halletmeli. Bize S-400 konusunu bahane edip F-35'leri vermemek, her şeyden önce bir defa devletler arası ilişkilerde, ne diplomasi noktasında bir kimlik ortaya koymadır."

Afganistan'dan göç: 'Türkiye'nin bunları kabul etmesi düşünülemez'

Afganistan'daki gelişmeler ve göç kaygılarıyla ilgili de ABD'nin tutumunu eleştiren Erdoğan, "20 yıl önce Amerika Afganistan'a niçin girdi? Şimdi Afganistan'dan niye çıkıyor? Herhalde bunun bir bedelinin olması lazım?" diye konuştu.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Bunca mülteci şu anda nereye gidecek? Türkiye'nin kapıları açması ve bunları kabul etmesi düşünülemez. Burası bizim için bir açık hava koridoru değil."

Paris İklim Anlaşması'nı TBMM'ye taşıyarak süreci Glasgow'da düzenlenecek COP26 zirvesinde gündeme getireceklerini belirten Erdoğan, "Türkiye olarak iklim değişikliği noktasında düşüncemizi Glasgow'da vereceğimiz mesajlarla da ortaya koyacağız" diye de ekledi.