İstanbul Boğazı'nda Türk ve Rus bandıralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı

38 dakika önce

İstanbul Boğazı'nda Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandıralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi.

Cumartesi sabahı meydana gelen kaza ile ilgili Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gemilerin kılavuz kaptanlar eşliğinde Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği belirtildi.