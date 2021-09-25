Erdoğan'dan 'yurt' eylemlerine tepki: Üniversite öğrencileriyle alakalı çirkin bir kampanya sürdürülüyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetin "herkese arzu ettiği standartta hayatını sürdürme imkanları sağladığını" belirtti ve "Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor" dedi.

Yurt bulamayan öğrencilerin sürdürdükleri 'parkta yatma' eylemine tepki gösteren Erdoğan, "İktidara geldiğimizden bu yana yurt kapasitelerini hiçbir dönemde olmadığı kadarıyla tırmandıran neredeyse 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip olan bir iktidarız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, "İlgisi alakası olmayan kişileri güya bankların üzerine yatırarak Türkiye'de şu anda yurt yokmuş diye yalan yanlış kampanyalar sürdürülüyor. Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan. Bizim yurtlarımız ortada" ifadesini kullandı.

Üniversite öğrencileri, yüz yüze eğitime geri dönülmesiyle birlikte, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yurtlarında kalacak yer bulamadıklarını, pandemi sürecinde kapanan özel yurtlar nedeniyle yatak sayısının azalması ve kira fiyatlarındaki ciddi artış yüzünden sorun yaşadıklarını dile getiriyor.

#barınamıyoruz ve #yurtsuzlar adı altında farklı kentlerde protestolara başlayan öğrenciler, taleplerini duyurabilmek için parklarda sabahladı.

'Kimsenin kendisini sahipsiz hissetmeyeceği bir sistem kurduk'

Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ve Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Tanıtım Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Kimsenin kendisini sahipsiz hissetmeyeceği bir sistem kurduk" ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin sosyal yardım bütçesi göreve geldiğimizde 2 milyar liraydı" diyen Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl bu rakam 69 milyar lirayı buldu. 19 yılda verdiğimiz sosyal desteklerin tutarı 434 milyar liraya ulaştı" diye devam etti.

Erdoğan, "Yaklaşık 2 milyon vatandaşımız kendilerine devlet tarafından verilen sosyal yardım kartları ile ihtiyaçlarını karşılıyor" dedi ve ekledi: