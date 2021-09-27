Dolar/TL kuru haftaya rekorla başlayarak 8,90'a dayandı

Geçen haftanın son işlem saatlerinde rekorunu 8,89'un üzerine taşıyan dolar/TL, bu sabah da güne yükselişle başladı.

Euro/TL ise cuma günkü kapanış seviyesi olan 10,4288'in hemen altında yatay seyrediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenmedik bir şekilde geçen haftaki toplantısında politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 19'dan yüzde 18'e indirmişti.

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Böylece TCMB, Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlık döneminde ilk kez faiz indirimine gitmişti.

TCMB'nin faiz indirimi kararı sonrasında TL varlıklardaki satış baskısı, Borsa İstanbul'da özellikle bankacılık endeksinde, tahvil piyasasında, Türkiye'nin risk primi olarak tanımlanan CDS'lerde yani tüm TL cinsi varlıklarında görüldü.