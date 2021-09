S-400: Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı, ABD'yle krize yol açan füze savunma sistemi

S-400'lerin teknik özellikleri neler?

Bu sistem, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem seyir (cruise) hem de balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip. Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre.

Ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

Sistem nasıl çalışıyor?

S-400 sistemi nerelerde kullanılıyor?

ABD, Türkiye'yi F-35 programından çıkardı

İlk test sonrası yeni yaptırımlar geldi

ABD ve NATO, Türkiye'nin S-400 alımına neden karşı çıkıyor?

ABD'nin CAATSA yaptırımları

Rusya'nın ikinci S-400 çıkışına Türkiye tepki göstermişti

"Bu her zaman konuşulup yapılabilir ama şu an için böyle bir girişimimiz, talebimiz olmadı" diyen yetkili, şu an asıl gündemin Afganistan olduğunu ve Kabil Havalimanı için ABD ile Ankara'nın yakın işbirliği halinde çalıştığını hatırlattı. "Ruslar ya niyet beyanında bulunuyor ya da ABD ile yaptığımız işbirliğini manipüle etmeye yönelik bir açıklama" yorumunda bulundu.